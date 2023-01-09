Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм вместе с миром, индекс РТС растет при поддержке укрепления рубля

Москва. 9 января. Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимистичный настрой вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $80 за баррель) на ожиданиях восстановления экономики США и Китая; индекс РТС поднялся в район 980 пунктов за счет укрепления рубля.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 2165,01 пункта (+0,4%), индекс РТС - 978 пункта (+3,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар упал до 69,74 рубля (-2,39 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,5% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, мировые рынки начали год на оптимистичной ноте. Европа выросла после выхода данных об инфляции в еврозоне в декабре в размере 9,2%, показавшей замедление второй месяц подряд. В США индексы акций выросли на статистике по рынку труда за декабрь, что сгладило опасения относительно планов ФРС США по агрессивному повышению процентных ставок.

На текущей неделе стартует сезон квартальных корпоративных отчетностей, который традиционно начинается с отчетов американских банков. Согласно оценкам, сокращение показателя прибыли на акцию компаний из состава индекса S&P 500 по итогам 2022 года составило 5%, и рынок ждет снижение прогнозов на 2023 год. В четверг будут опубликованы данные по инфляции в США за декабрь. По ожиданиям, она замедлится до 6,5% - самого низкого уровня за последние 15 месяцев, а базовая инфляция - до 5,7%, отмечает Волш.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, в отсутствие важных внутренних новостей рынок акций РФ отыгрывает динамику внешних площадок. На неделе активность трейдеров увеличится, но широкий рынок, вероятнее всего, пока продолжит движение в боковике из-за отсутствия четких сигналов. На ход торгов сильнее всего может повлиять ситуация на сырьевых рынках. Рост котировок золота и ряда других промышленных и драгоценных металлов спровоцирует позитивное движение в бумагах металлургического сектора.

Для индекса МосБиржи диапазон колебаний составит 2150-2180 пунктов. Не исключено укрепление рубля на фоне увеличения продаж валюты экспортерами, полагает Ващенко.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ после праздничных дней может показать значительное увеличение торговых оборотов. Фактором поддержки рынка может выступить реинвестирование дивидендов от нефтяников, однако пока крупные поступления от "ЛУКОЙЛа" не вызывают устойчивого роста ни в акциях самой компании, ни в "голубых фишках". Траектория глобальных рынков будет зависеть по-прежнему от нескольких факторов - цикла изменений ставок центробанков, динамики китайской пандемии и мировой геополитики.

Премьер-министр РФ Мишустин предложил правительству рассмотреть возможность повышения требований к дивидендам госкомпаний сверх действующего минимума в 50%. Такая постановка вопроса даст некоторую уверенность, что выплаты хотя бы не будут сокращены, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

В США индексы акций в пятницу подскочили на 2,1-2,6% благодаря сигналам о замедлении роста заплат в стране.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, показал обнародованный в пятницу отчет Минтруда. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще более слабого роста - на 203 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали подъем на 200 тыс.

При этом безработица в США в декабре понизилась до 3,5% с пересмотренного ноябрьского показателя в 3,6%. Ранее сообщалось, что в ноябре безработица составляла 3,7%, и аналитики прогнозировали ее сохранение на этом уровне.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 5%.

По оценкам экспертов, устойчивый рост рабочих мест при замедлении роста зарплат повышает вероятность, что Федрезерву удастся добиться мягкой посадки в экономике, сохранив жесткую монетарную политику.

В Азии в понедельник рынки акций также выросли в ожидании улучшения ситуации в экономике КНР (биржи Японии закрыты в связи с праздничным днем, южнокорейский Kospi вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX растут на 0,1-0,3%, FTSE просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Китайский рынок акций вырос на оптимизме, что темпы роста экономики страны будут ускоряться после ослабления антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

Представитель Народного банка Китая Го Шуцин заявил в выходные, что экономический рост в стране быстро восстановится и вернется на "нормальный путь", поскольку правительство увеличивает финансовую поддержку домохозяйствам и частным компаниям, чтобы помочь им оправиться от вызванного пандемией COVID-19 спада.

Промпроизводство в Германии в ноябре выросло на 0,2%, ожидалось повышение на 0,1%.

На нефтяном рынке цены днем в понедельник корректируются вверх после существенного снижения по итогам минувшей недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $81,02 за баррель (+3,1% и -0,2% в пятницу), февральская цена WTI - $76,25 за баррель (+3,4% и +0,1% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в Китае, где после снятия карантинных ограничений увеличилась заболеваемость COVID-19. Кроме того, сохраняются опасения спада в глобальной экономике в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+32,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+17,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+15,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+10,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+10,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+10,1%).

Подешевели расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,3%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-2,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 8,77 млрд рублей (из них 2,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 683,05 млн рублей на бумаги "Роснефти" и 522,56 млн рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).