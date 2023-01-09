Акции Spotify и Alteryx - фавориты IT-сектора США - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" выделяют акции Spotify и Alteryx в качестве фаворитов IT-сектора США.

Эксперты видят два направления с высоким потенциалом роста на фоне заниженных ожиданий в 2023г: стриминг и ПО для автоматизации офисной работы.

"Несмотря на негативный фон, бенефициарами заниженных рыночных ожиданий рекламного сектора могут стать игроки в секторе стриминга, предлагающие бесплатные и/или более дешевые подписки пользователям с интеграцией рекламных размещений, - пишут аналитики. - Учитывая, что текущая оценка сектора по EV / Sales NTM в среднем на 80% ниже 10-летнего медианного значения, считаем, что рынок переоценил замедление темпов роста рекламного бизнеса и недооценивает устойчивость бизнес-модели в условиях рецессии. В секторе предпочитаем музыкальный стриминг-сервис Spotify Inc. Компания лидирует более чем в 120 странах и увеличивает платную базу пользователей".

Сектор ПО все еще торгуется с дисконтом в 48% к своим историческим значениям за 10 лет, констатируют эксперты. Темпы роста рынка в среднем составляют 20% при средней оценке EV / Sales NTM 2,7x. При улучшении операционных метрик, такая оценка выглядит очень привлекательно.

"Многие игроки сектора планирования ресурсов предприятий и автоматизации задач в III кв. 2022г отчитались о притоке новых клиентов и ускорении роста выручки, несмотря на более консервативный сентимент среди закупщиков для крупных корпораций. Компании этого сегмента являются бенефициарами волны сокращений, потому что их ПО позволяет автоматизировать выполнение задач", - отмечается в комментарии.

Стратеги телеграм-канала предпочитают в секторе ПО компанию с наиболее сильным продуктовым решением и устойчивой клиентской базой - Alteryx: "Компания предлагает ПО для аналитики больших данных и автоматизации ряда задач по сбору и сортировке информации. Акции компании торгуются с 59% дисконтом к историческим значениям, в то время как на фоне сокращения бюджетов предприятий на ИТ-инфраструктуру Alteryx удалось повысить прогноз по выручке на конец года на 7%".

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