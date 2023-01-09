"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Роснефти" на уровне 400 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Роснефть" в преддверии дивидендов обогнала по капитализации "Газпром". Напомним, ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить 20,39 руб., исходя из прибыли за I пол. 2022г. Последний день покупки акций под дивиденды - 10 января 2023г. Ещё за III кв. 2022г компания заработала 7,49 руб. на дивиденды. При соблюдении дивполитики и отсутствии конфискации активов, "Роснефть" может выплатить за IV кв. 2022г ещё около 10 руб. Сохраняем целевой ориентир по акциям - 400 руб.", - пишут эксперты.

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