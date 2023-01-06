Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне позитивной коррекции нефти, но снизился к юаню

Москва. 6 января. Курс доллара США и евро слегка снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, а юань наоборот немного подрос; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен после их заметного падения в начале года.

Курс доллара США составил 72,1225 руб./$1 в 19:00 мск, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,165 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к концу торгов на 5,9 копейки - до 73,94 рубля. Курс китайского юаня вырос за день на 2 копейки - до 10,437 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал небольшой рост к доллару и евро по итогам торгов 6 января благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен, наблюдаемому второй день подряд, после их сильного падения в начале года. При этом мировые фондовые площадки в целом показывают позитивную динамику.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу, продолжая восстанавливаться после неожиданного обвала в начале первой недели нового года. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 1,51% - до $79,88 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени повысились на 1,75% - до $74,96 за баррель. В четверг нефтяные контракты на Brent и WTI подорожали в среднем на 1,1%.

Восстановление котировок в четверг и пятницу поддерживают данные о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США. Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики, товарные запасы бензина в стране на прошлой неделе снизились на 346 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,43 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти тем временем увеличились на 1,69 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

За первые две сессии 2023 года цены на нефть упали более чем на 9%, показав худший старт года за несколько десятилетий. Обвал был вызван опасениями по поводу спроса на фоне новой волны заражений COVID-19 в Китае.

Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов пятницы, прибавляя 1,5-1,6%, инвесторы оценивают новую порцию опубликованной макроэкономической статистики. Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, показал отчет Минтруда. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще более слабого роста - на 203 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали подъем на 200 тыс. При этом безработица в США в декабре понизилась до 3,5% с пересмотренного ноябрьского показателя в 3,6%. Ранее сообщалось, что в ноябре безработица составляла 3,7%, аналитики прогнозировали ее сохранение на этом же уровне.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре 2022 года упал до 49,6 пункта по сравнению с 56,5 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение индикатора - до 55 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Показатель опустился ниже данной отметки впервые с мая 2020 года.

Европейские фондовые рынки также активно растут вечером в пятницу на статданных, указавших на замедление инфляции в еврозоне в конце прошлого года. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 18:20 мск увеличился на 0,72% и составил 442,49 пункта. Германский фондовый индекс DAX вырос в ходе торгов на 0,53%, французский САС 40 - на 0,83%, британский FTSE 100 - на 0,66%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1% и 0,9% соответственно.

Как стало известно в пятницу из предварительных данных Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении, минимальными темпами за четыре месяца. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в ноябре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного замедления - до 9,7%. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после роста на 5% в ноябре.

Тем временем розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,6%. В Германии розничные продажи выросли на 1,1% в позапрошлом месяце относительно октября. Эксперты ожидали роста на 1%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре рухнул на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Показатель сократился максимально с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали его уменьшения на 0,5%.

Потребительские расходы во Франции в ноябре 2022 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали более уверенного подъема - на 1,1%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, прогнозировал рост показателя на 1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли в пятницу, исключение составил гонконгский индикатор. Японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 0,6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 0,08%. Южнокорейский индикатор Kospi укрепился на 1,12%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,65%. Тем временем гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%.

Банк России 6 января не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 70,3375 руб./$1 и 75,6553 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в пятницу на 1,78 рубля выше уровня действующего официального курса, а евро - на 0,51 рубля выше официального курса.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 20,71 копейки по отношению к 5 января и составил 71,9219 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $150,236 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на Московской бирже в пятницу не проводились в связи с официальным выходным днем в России.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" в пятницу снизился на 38,74 копейки, подешевев до 75,6855 руб./EUR1. Объем торгов евро составил всего EUR24,514 млн. Торги контрактами "евро-рубль" расчетами "сегодня" 6 января также не проводились.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.