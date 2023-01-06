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06 января 2023 года 19:29

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек, неделя для Мосбиржи закрылась нейтрально

Москва. 6 января. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и выборочного закрытия позиций игроками перед выходными. Реакция внешних площадок на сильную статистику по рынку труда США оказалась позитивной, хотя данные повышают ожидания сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва.

По итогам торгов в пятницу индекс Мосбиржи составил 2156,39 пункта (-0,01%), индекс РТС - 942,73 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 72,06 рубля (-0,12 рубля), утром курс опускался в район 71,5 руб./$1.

За неделю индекс Мосбиржи прибавил всего 0,1%, а индекс РТС упал на 2,9% на фоне роста доллара на 2,16 рубля.

В пятницу подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Бумаги "Татнефти" в пятницу на бирже торгуются последний день с дивидендами за III квартал (выплаты - 6,86 рубля на каждый вид акций).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, рынки Азии в пятницу выросли, настроения инвесторов подогреваются ожиданиями улучшения экономической активности на фоне отказа правительства Китая от жестких коронавирусных мер.

Индекс Мосбиржи торгуется у нижней границы узкого восходящего канала, но потенциал роста выглядит ограниченным из-за близости сопротивления в районе 2170 пунктов. Стохастик RSI в зоне перекупленности также указывает на ограниченность потенциала для роста. При преломлении канала вниз возможен откат к 2135 пунктам, полагает Буйлакова.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, к концу межпраздничной недели амплитуда колебаний индекса Мосбиржи и объем торгов сократились до минимума.

Внешний фон в пятницу был умеренно позитивным. В Еврозоне вышла оптимистичная статистика - первые данные по темпам роста потребительских цен в декабре оказались ниже ожидавшихся, при этом выше прогноза оказался рост объема розничных продаж в ноябре. Цены на нефть Brent при этом вечером в пятницу смогли отскочить выше $80 за баррель.

С завершением январских выходных можно ждать оживления и постепенного роста оборотов торгов на российском рынке. Отчасти краткосрочно может реализоваться спрос, отложенный перед наступлением праздников из-за опасений реализации какого-либо внешнего негатива. В фокусе внимания инвесторов на следующей неделе будут цены на нефть, геополитика, сигналы регуляторов, а также ключевая статистика, в особенности декабрьский ИПЦ в США (четверг). Прогноз по индексу Мосбиржи на 9 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов, вышедшая статистика по рынку труда США за декабрь показала улучшение показателей, причем итоговые данные ненамного отличаются от статистики ADP (+237 тыс. мест в декабре) и демонстрируют достаточно крепкое состояние рынка труда в США. Экономика чувствует себя неплохо, и это - дополнительный аргумент для FOMC продолжать жесткую политику.

По словам аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова, вышедшая в США статистика по рынку труда может выступить ключевым фактором в дебатах ФРС о том, повышать ли ставку на 50 б.п. в феврале или замедлить темпы ужесточения до 25 б.п.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,7-1%) и США (индексы растут на 0,9-1,6% во главе с Dow).

Гонконгский индикатор ранее в ходе торгов повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья. Они были закрыты на протяжении трех лет.

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении (минимум за 4 месяца), свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в ноябре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали замедления до 9,7%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре поднялся до 95,8 пункта с 93,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Декабрьский показатель стал максимальным за четыре месяца. Значение индикатора оказалось выше 94,7 пункта, ожидаемых аналитиками Trading Economics.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в стране в декабре выросло на 223 тыс., ожидался подъем на 203 тыс. Безработица сократилась до 3,5%, хотя эксперты не ожидали изменений с уровня 3,7% предыдущего месяца.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 2,1% после октябрьского прироста на 1,1%, что совпало с ожиданиями.

Тем временем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре 2022 года упал до 49,6 пункта, при прогнозах снижения до 55 пунктов с ноябрьских 56,5 пунктов, отмечает Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Показатель опустился ниже данной отметки впервые с мая 2020 года.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу подросли. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $80,04 за баррель (+1,7% и +1,1% в четверг), февральская цена WTI - $75,09 за баррель (+1,9% и +1,1% накануне).

С начала недели цены на нефть упали на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

В свою очередь, "ястребиные" сигналы ФРС США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+15,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+7,2%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,7%).

Подешевели бумаги банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-11,3%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-6,9%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-4,6%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,5%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,9% и -9% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,9%).

В пятницу после отсечки накануне дивидендов за 9 месяцев просели акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 7,62 млрд рублей (из них 1,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 827,07 млн рублей - "ЛУКОЙЛа" и 826,71 млн рублей - "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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