Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне стабилизации нефти, изменения юаня незначительные

Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем, а изменения юаня незначительные; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации нефти после заметного падения в первые два торговых дня нового года.

Курс доллара составил 72,035 руб./$1 в 15:00 мск, что на 14,5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,6025 руб./EUR1, подешевев на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к середине дня на 36 копеек - до 73,64 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,2 копейки - до 10,429 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренный рост к доллару и евро в ходе дневных торгов 6 января благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен после их сильного падения в начале года. При этом мировые фондовые индексы в целом показывают разнонаправленную динамику.

Цены на нефть после умеренного повышения накануне на данных о снижении запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе к середине торгов пятницы перешли к небольшому снижению, но остаются выше минимальных уровней этой недели. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,24% - до $78,5 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,26% - до $73,48 за баррель. Накануне обе марки подорожали на 1,1%. Тем временем за первые две сессии 2023 года цены на нефть упали более чем на 9%.

Как стало известно в четверг из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,43 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

Европейские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных. Германский фондовый индекс DAX к середине торгов опустился на 0,04%, фондовые индикаторы Венгрии и Румынии теряют 0,06% и 0,14% соответственно. В то же время британский FTSE 100 прибавляет 0,27%, французский САС 40 - 0,3%, испанский IBEX 35 - 0,36%, итальянский FTSE MIB - 0,58%.

Розничные продажи в Германии в ноябре выросли на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статагентства страны. Аналитики ожидали роста розничных продаж в позапрошлом месяце на 1%. В октябре показатель снизился на 2,8%, как и сообщалось ранее.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре рухнул на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минэкономики. Показатель сократился максимально с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,6%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель снизился на 1,5% относительно сентября. Ранее сообщалось о падении на 1,8%. В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в ноябре упали на 2,8% при ожидавшемся экспертами уменьшении на 3,3%.

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении. Это минимальный показатель инфляции за четыре месяца. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в ноябре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали замедления до 9,7%. Несмотря на снижение, текущий уровень инфляции все еще значительно превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после роста на 5% в ноябре.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли в пятницу, исключение составил гонконгский индикатор. Японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 0,6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 0,08%. Тем временем индекс Hang Seng снизился на 0,3% (в ходе торгов индикатор повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья, но к концу торгов развернулся вниз). Южнокорейский индикатор Kospi укрепился на 1,12%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,65%.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в четверг, потеряв 1-1,5%, на фоне публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 в пятницу днем демонстрирует околонулевые изменения, что говорит об отсутствии каких-либо ярко выраженных настроений на фондовом рынке США в конце недели.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки. Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен. Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в американской экономике.

Трейдеры в США также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Это минимальный показатель с конца сентября. Неделей ранее он составлял 223 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 150 тыс. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.