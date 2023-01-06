.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне стабилизации нефти, изменения юаня незначительные
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%, после падения на 2,6% в октябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,7%. В январе-ноябре промпроизводство уменьшилось на 0,1%
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши читатели, партнеры, коллеги! Поздравляем вас с Новым - 2023 - годом! Желаем вам и вашим близким, родным и дорогим вам людям здоровья, оптимизма, удачи в делах и успешных финансовых результатов в Новом году! Спасибо вам за то,...
 
Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году до 5,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2021 году - до 5,6% с 4,7%, сохранив оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%, следует из сообщения статслужбы. "Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021...
 
Рецессия затронет треть мировой экономики в этом году - глава МВФ
Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади,...
 
06 января 2023 года 15:51

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне стабилизации нефти, изменения юаня незначительные

Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем, а изменения юаня незначительные; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации нефти после заметного падения в первые два торговых дня нового года.

Курс доллара составил 72,035 руб./$1 в 15:00 мск, что на 14,5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,6025 руб./EUR1, подешевев на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к середине дня на 36 копеек - до 73,64 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,2 копейки - до 10,429 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренный рост к доллару и евро в ходе дневных торгов 6 января благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен после их сильного падения в начале года. При этом мировые фондовые индексы в целом показывают разнонаправленную динамику.

Цены на нефть после умеренного повышения накануне на данных о снижении запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе к середине торгов пятницы перешли к небольшому снижению, но остаются выше минимальных уровней этой недели. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,24% - до $78,5 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,26% - до $73,48 за баррель. Накануне обе марки подорожали на 1,1%. Тем временем за первые две сессии 2023 года цены на нефть упали более чем на 9%.

Как стало известно в четверг из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,43 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

Европейские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных. Германский фондовый индекс DAX к середине торгов опустился на 0,04%, фондовые индикаторы Венгрии и Румынии теряют 0,06% и 0,14% соответственно. В то же время британский FTSE 100 прибавляет 0,27%, французский САС 40 - 0,3%, испанский IBEX 35 - 0,36%, итальянский FTSE MIB - 0,58%.

Розничные продажи в Германии в ноябре выросли на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статагентства страны. Аналитики ожидали роста розничных продаж в позапрошлом месяце на 1%. В октябре показатель снизился на 2,8%, как и сообщалось ранее.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре рухнул на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минэкономики. Показатель сократился максимально с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%.

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,6%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель снизился на 1,5% относительно сентября. Ранее сообщалось о падении на 1,8%. В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в ноябре упали на 2,8% при ожидавшемся экспертами уменьшении на 3,3%.

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении. Это минимальный показатель инфляции за четыре месяца. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в ноябре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали замедления до 9,7%. Несмотря на снижение, текущий уровень инфляции все еще значительно превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после роста на 5% в ноябре.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли в пятницу, исключение составил гонконгский индикатор. Японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 0,6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 0,08%. Тем временем индекс Hang Seng снизился на 0,3% (в ходе торгов индикатор повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья, но к концу торгов развернулся вниз). Южнокорейский индикатор Kospi укрепился на 1,12%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,65%.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в четверг, потеряв 1-1,5%, на фоне публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 в пятницу днем демонстрирует околонулевые изменения, что говорит об отсутствии каких-либо ярко выраженных настроений на фондовом рынке США в конце недели.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки. Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен. Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в американской экономике.

Трейдеры в США также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Это минимальный показатель с конца сентября. Неделей ранее он составлял 223 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 150 тыс. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 января 2023 года 20:00
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне позитивной коррекции нефти, но снизился к юаню
Москва. 6 января. Курс доллара США и евро слегка снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, а юань наоборот немного подрос; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен после их заметного падения в начале года.    читать дальше
.
06 января 2023 года 19:29
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек, неделя для Мосбиржи закрылась нейтрально
Москва. 6 января. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и выборочного закрытия позиций игроками перед выходными. Реакция внешних площадок на сильную статистику по рынку труда США оказалась позитивной, хотя данные повышают ожидания сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва.    читать дальше
.
06 января 2023 года 18:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $121
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целевой ценой $121 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что акции...    читать дальше
.
06 января 2023 года 17:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 28,8 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 28,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: 25,3 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании. По...    читать дальше
.
06 января 2023 года 16:34
"Медвежьи" настроения продолжат доминировать на рынке акций США - Freedom Finance Global
"Медвежьи" настроения продолжат доминировать на рынке акций США в ближайшей перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 в течение всей сессии четверга оставался ниже 3880п и закрылся на уровне 3808п. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. S&P 500...    читать дальше
.
06 января 2023 года 15:30
ПСБ сохраняет оценку "лучше рынка" для акций компаний сектора телекоммуникаций
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет оценку "лучше рынка" для акций компаний сектора телекоммуникаций, сообщается в стратегии банка. "Сектор телекоммуникаций выглядит в 2023г нейтрально в условиях стабильной ситуации по услугам связи и все еще трудной с поставками нового оборудования, даже в...    читать дальше
.
06 января 2023 года 14:26
Потенциал роста акций Группы Позитив составляет 49% - ПСБ
Потенциал роста акций "Группы Позитив" составляет 49% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции "Группы Позитив" с начала 2022г выросли на 46%. В прошлом году компания также выплатила дивиденды (совокупно 19,56 руб./акцию), доходность составила 1,97%", - напоминают...    читать дальше
.
06 января 2023 года 13:28
"Тинькофф Инвестиции" подтверждает рекомендацию "держать" для акций нефтегазового сектора
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают рекомендацию "держать" для акций нефтегазового сектора РФ, сообщается в материале инвестбанка. "Нефтегазовая отрасль находится в интересной позиции, - отмечают они. - С одной стороны, в мире энергетический кризис из-за политической ситуации, что...    читать дальше
.
06 января 2023 года 12:28
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для ритейла - Инвестбанк Синара
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для российского ритейла, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Слабый потребительский спрос остается главным риском фундаментального характера для сектора. И все же ориентированные на массовый...    читать дальше
.
06 января 2023 года 11:50
Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, подъем индекса Мосбиржи сдерживается укреплением рубля
Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос вслед за внешними фондовыми площадками, подъем индекса Мосбиржи сдерживается укреплением рубля и слабостью нефти (Brent не может закрепиться выше $79 за баррель).    читать дальше
.
06 января 2023 года 11:30
Сырьевой рынок продолжит слабеть в ближайшей перспективе - "Тинькофф Инвестиции"
Сырьевой рынок продолжит слабеть в ближайшей перспективе, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Существует гипотеза, что рост денежной массы в мировой экономике - знак для начала роста на рынке сырьевых товаров, - отмечают эксперты. - Когда ликвидность на мировых финансовых рынках...    читать дальше
.
06 января 2023 года 10:52
Акции ВТБ могут еще раз снизиться до исторического минимума - БКС Экспресс
Акции ВТБ могут еще раз снизиться до исторического минимума без нормализации внешнего фона, полагает аналитик БКС Экспресс Павел Гаврилов. "Банк представил сильный и позитивный отчет в 2021г, в ожидании таких результатов котировки находились в восходящей тенденции. Ближе к концу года стали...    читать дальше
.
06 января 2023 года 10:12
ПИК и Самолет останутся лидерами сектора недвижимости в этом году - Инвестбанк Синара
"ГК ПИК" и "Самолет" останутся лидерами сектора недвижимости в 2023 году, отмечается в стратегии "Инвестиционного банка Синара". "Спрос на недвижимость в России поддержат обновленная льготная программа ипотеки, расширенная семейная ипотека и точечная помощь некоторым регионам, - считает аналитик...    читать дальше
.
06 января 2023 года 09:41
Бумаги компаний потребсектора РФ должны присутствовать в каждом портфеле - "Тинькофф Инвестиции"
Бумаги компаний потребительского сектора РФ должны присутствовать в портфеле каждого инвестора не только как ставка на рост, но и как защитная инвестиция, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций". "Большинство акций данного сектора все еще торгуется дешево по мультипликаторам по сравнению с...    читать дальше
.
06 января 2023 года 09:12
Нефть дорожает на данных о запасах в США
Уолл-стрит закрылась снижением на фоне публикации протокола заседания ФРС. Фондовые индексы АТР преимущественно растут. Нефть дорожает на данных о запасах в США, Brent - $79,5 за баррель.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.