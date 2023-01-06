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06 января 2023 года 17:23

"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 28,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 28,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: 25,3 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, в связи с текущей динамикой курса рубля "префы" по итогам года могут вернуть свой дивидендный статус, что будет заранее закладываться в котировках.

"С технической точки зрения бумаги демонстрируют восстановление после коррекции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,3 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,2", - указывают эксперты "Финама".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Ключевые активы и месторождения расположены в Западной Сибири.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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