"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 28,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 28,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: 25,3 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, в связи с текущей динамикой курса рубля "префы" по итогам года могут вернуть свой дивидендный статус, что будет заранее закладываться в котировках.

"С технической точки зрения бумаги демонстрируют восстановление после коррекции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,3 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,2", - указывают эксперты "Финама".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Ключевые активы и месторождения расположены в Западной Сибири.

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