.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Медвежьи" настроения продолжат доминировать на рынке акций США - Freedom Finance Global
.
06 января 2023 года 16:34
"Медвежьи" настроения продолжат доминировать на рынке акций США - Freedom Finance Global
"Медвежьи" настроения продолжат доминировать на рынке акций США в ближайшей перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 в течение всей сессии четверга оставался ниже 3880п и закрылся на уровне 3808п. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. S&P 500 нашел локальную поддержку на уровне 3800п, однако равновесие выглядит достаточно хрупким на фоне пониженных объемов торгов. 20-дневная скользящая средняя находится в зоне пересечения 50- и 100-дневной средней, что говорит пока что о продолжении перевеса "медвежьих" настроений", - отмечает эксперт. Участники рынка ждут публикации отчета Bureau of Labor Statistics, из которого ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,7%, говорится в комментарии. Средний почасовой заработок увеличится на 0,4% м/м после значительного роста на 0,6% в ноябре, что приведет к снижению темпов роста г/г на 0,1 п.п. до 5,0%. "Тем не менее основной сигнал связан с ожиданиями сохранения напряженности на рынке труда, - подчеркивает Кононов. - В фокусе рост числа открытых вакансий, нормализация экономики, сезонные вакантные места и более теплая зима. Декабрьские данные по NFP и заработной плате (наряду с CPI на следующей неделе), как ожидается, станут ключевыми факторами в дебатах ФРС о том, повышать ли ставки на 50 б.п. в феврале или еще больше замедлить темпы ужесточения до 25 б.п.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-АНАЛИТИКА
.
06 января 2023 года 20:00
Москва. 6 января. Курс доллара США и евро слегка снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, а юань наоборот немного подрос; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен после их заметного падения в начале года. читать дальше
.06 января 2023 года 19:29
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек, неделя для Мосбиржи закрылась нейтрально
Москва. 6 января. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и выборочного закрытия позиций игроками перед выходными. Реакция внешних площадок на сильную статистику по рынку труда США оказалась позитивной, хотя данные повышают ожидания сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва. читать дальше
.06 января 2023 года 18:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целевой ценой $121 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что акции... читать дальше
.06 января 2023 года 17:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 28,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: 25,3 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании. По... читать дальше
.06 января 2023 года 15:51
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем, а изменения юаня незначительные; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации нефти после заметного падения в первые два торговых дня нового года. читать дальше
.06 января 2023 года 15:30
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет оценку "лучше рынка" для акций компаний сектора телекоммуникаций, сообщается в стратегии банка. "Сектор телекоммуникаций выглядит в 2023г нейтрально в условиях стабильной ситуации по услугам связи и все еще трудной с поставками нового оборудования, даже в... читать дальше
.06 января 2023 года 14:26
Потенциал роста акций "Группы Позитив" составляет 49% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции "Группы Позитив" с начала 2022г выросли на 46%. В прошлом году компания также выплатила дивиденды (совокупно 19,56 руб./акцию), доходность составила 1,97%", - напоминают... читать дальше
.06 января 2023 года 13:28
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают рекомендацию "держать" для акций нефтегазового сектора РФ, сообщается в материале инвестбанка. "Нефтегазовая отрасль находится в интересной позиции, - отмечают они. - С одной стороны, в мире энергетический кризис из-за политической ситуации, что... читать дальше
.06 января 2023 года 12:28
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для ритейла - Инвестбанк Синара
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для российского ритейла, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Слабый потребительский спрос остается главным риском фундаментального характера для сектора. И все же ориентированные на массовый... читать дальше
.06 января 2023 года 11:50
Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос вслед за внешними фондовыми площадками, подъем индекса Мосбиржи сдерживается укреплением рубля и слабостью нефти (Brent не может закрепиться выше $79 за баррель). читать дальше
.06 января 2023 года 11:30
Сырьевой рынок продолжит слабеть в ближайшей перспективе, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Существует гипотеза, что рост денежной массы в мировой экономике - знак для начала роста на рынке сырьевых товаров, - отмечают эксперты. - Когда ликвидность на мировых финансовых рынках... читать дальше
.06 января 2023 года 10:52
Акции ВТБ могут еще раз снизиться до исторического минимума без нормализации внешнего фона, полагает аналитик БКС Экспресс Павел Гаврилов. "Банк представил сильный и позитивный отчет в 2021г, в ожидании таких результатов котировки находились в восходящей тенденции. Ближе к концу года стали... читать дальше
.06 января 2023 года 10:12
"ГК ПИК" и "Самолет" останутся лидерами сектора недвижимости в 2023 году, отмечается в стратегии "Инвестиционного банка Синара". "Спрос на недвижимость в России поддержат обновленная льготная программа ипотеки, расширенная семейная ипотека и точечная помощь некоторым регионам, - считает аналитик... читать дальше
.06 января 2023 года 09:41
Бумаги компаний потребительского сектора РФ должны присутствовать в портфеле каждого инвестора не только как ставка на рост, но и как защитная инвестиция, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций". "Большинство акций данного сектора все еще торгуется дешево по мультипликаторам по сравнению с... читать дальше
.06 января 2023 года 09:12
Уолл-стрит закрылась снижением на фоне публикации протокола заседания ФРС. Фондовые индексы АТР преимущественно растут. Нефть дорожает на данных о запасах в США, Brent - $79,5 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.