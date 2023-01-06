"Медвежьи" настроения продолжат доминировать на рынке акций США - Freedom Finance Global

"Медвежьи" настроения продолжат доминировать на рынке акций США в ближайшей перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 в течение всей сессии четверга оставался ниже 3880п и закрылся на уровне 3808п. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. S&P 500 нашел локальную поддержку на уровне 3800п, однако равновесие выглядит достаточно хрупким на фоне пониженных объемов торгов. 20-дневная скользящая средняя находится в зоне пересечения 50- и 100-дневной средней, что говорит пока что о продолжении перевеса "медвежьих" настроений", - отмечает эксперт.

Участники рынка ждут публикации отчета Bureau of Labor Statistics, из которого ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,7%, говорится в комментарии. Средний почасовой заработок увеличится на 0,4% м/м после значительного роста на 0,6% в ноябре, что приведет к снижению темпов роста г/г на 0,1 п.п. до 5,0%.

"Тем не менее основной сигнал связан с ожиданиями сохранения напряженности на рынке труда, - подчеркивает Кононов. - В фокусе рост числа открытых вакансий, нормализация экономики, сезонные вакантные места и более теплая зима. Декабрьские данные по NFP и заработной плате (наряду с CPI на следующей неделе), как ожидается, станут ключевыми факторами в дебатах ФРС о том, повышать ли ставки на 50 б.п. в феврале или еще больше замедлить темпы ужесточения до 25 б.п.".

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