Потенциал роста акций Группы Позитив составляет 49% - ПСБ

Потенциал роста акций "Группы Позитив" составляет 49% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции "Группы Позитив" с начала 2022г выросли на 46%. В прошлом году компания также выплатила дивиденды (совокупно 19,56 руб./акцию), доходность составила 1,97%", - напоминают эксперты.

Компания выигрывает за счет ухода с российского рынка иностранных конкурентов, подчеркивается в комментарии. Также она продолжает органически расти за счет наращивания клиентской базы и продаж лицензий на ПО своей разработки.

"Контроль над расходами позволяет наращивать рентабельность (55% по EBITDA в III кв. 2022г). Низкая долговая нагрузка и стабильные дивидендные выплаты - дополнительные факторы инвестиционной привлекательности. Наша целевая цена для акций "Группы Позитив" - 1850 руб./акция, потенциал роста - 49%", - пишут эксперты ПСБ.

"Группа Позитив" - одна из ведущих российский компаний по разработке решений в области кибербезопасности.

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