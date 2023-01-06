Сырьевой рынок продолжит слабеть в ближайшей перспективе - "Тинькофф Инвестиции"

Сырьевой рынок продолжит слабеть в ближайшей перспективе, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Существует гипотеза, что рост денежной массы в мировой экономике - знак для начала роста на рынке сырьевых товаров, - отмечают эксперты. - Когда ликвидность на мировых финансовых рынках увеличивается, то с лагом примерно 12 месяцев начинает расти и рынок сырья, что впоследствии может вызвать инфляцию. В обратную сторону теория тоже работает: при ужесточении монетарной политики и снижении ликвидности сырьевые рынки будут затухать примерно с тем же временным лагом. В текущих условиях мы наблюдаем процесс монетарного ужесточения и, как следствие, падение ликвидности. Соответственно, сырьевой рынок уже идет вниз и может продолжить эту динамику, если верить в гипотезу сохранения корреляции. Мы считаем, что сырьевой рынок продолжит слабеть в ближайшей перспективе".

По мнению стратегов, на сырьевые товары давят резкое замедление глобального роста и опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии. По прогнозам Всемирного банка, цены на энергоносители упадут на 11% в 2023г и на 12% в 2024г, а на сельскохозяйственную продукцию и металлы в 2023г - на 5% и 15% соответственно, прежде чем стабилизироваться в 2024г.

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