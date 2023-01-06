ПИК и Самолет останутся лидерами сектора недвижимости в этом году - Инвестбанк Синара

"ГК ПИК" и "Самолет" останутся лидерами сектора недвижимости в 2023 году, отмечается в стратегии "Инвестиционного банка Синара".

"Спрос на недвижимость в России поддержат обновленная льготная программа ипотеки, расширенная семейная ипотека и точечная помощь некоторым регионам, - считает аналитик Ирина Фомкина. - Мы считаем, что Банк России повысит ключевую ставку в 2023г до 8%. Рост ключевой ставки и изменение условий льготной ипотеки приведут к увеличению реальной ставки по ипотеке с 10,8% в декабре до 12-13%. В то же время мы полагаем, что девелоперы продолжат делать своим клиентам специальные предложения по ипотеке - на 2% ниже рыночных ставок. При этом рентабельность останется на стабильном уровне, как это было в 2022г, в том числе ввиду постепенной отмены ипотеки под 0,1%, что позитивно отразится на коммерческих расходах".

Эксперт банка подчеркивает, что фаворитом сектора выделяет "ГК ПИК": "Компания сравнительно более устойчива, чем конкуренты, к экономическим потрясениям благодаря специализации на эконом-классе и участию в реновации Москвы. Мы считаем, что "ПИКу" удастся сохранить комфортный уровень продаж. Компания продолжит предлагать собственные программы ипотеки по ставке на 2-3% ниже рыночной за счет фиксированной ставки по проектному финансированию для застройщиков. При этом рентабельность по EBITDA не сильно пострадает в силу постепенного ухода от субсидированных программ под 0,1%".

Второй фаворит в секторе - ГК "Самолет". Фомкина указывает, что компания демонстрировала стабильный рост продаж (+70% г/г) за 9М22, несмотря на экономическую турбулентность. Эксперт полагает, что компании удастся сохранять высокие темпы роста выручки благодаря освоению Владивостока, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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