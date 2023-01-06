Бумаги компаний потребсектора РФ должны присутствовать в каждом портфеле - "Тинькофф Инвестиции"

Бумаги компаний потребительского сектора РФ должны присутствовать в портфеле каждого инвестора не только как ставка на рост, но и как защитная инвестиция, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций".

"Большинство акций данного сектора все еще торгуется дешево по мультипликаторам по сравнению с 2021 годом, - отмечают аналитики. - При том что компании ритейла открывают новые магазины, наращивают выручку и прибыль, а также держат под контролем долговую нагрузку. В следующем году многие компании могут решить проблему с редомициляцией и снова начать выплачивать дивиденды акционерам, что наверняка станет драйвером роста их популярности среди частных инвесторов. Кроме того, этот сектор должен присутствовать в портфеле каждого инвестора не только как ставка на рост, но и как защитная инвестиция на случай реализации негативных сценариев развития экономики. Наши фавориты: X5 Retail, "Магнит" и "РусАгро".

По мнению экспертов, формально все маркетплейсы должны попадать в потребительский сектор. "Ozon как раз та компания, которая быстро растет и, что важнее, активно наращивает маржинальность бизнеса, - подчеркивают стратеги. - Она точно сможет продолжить рост даже в ухудшающихся экономических условиях".

Другая компания, которая также давно у аналитиков "Тинькофф Инвестиций" в списке идей, - это Fix Price: "Ритейлер формально находится в циклическом потребительском секторе, но по сути близок к защитному. Тем самым он берет лучшее из двух миров - хорошие органические темпы роста выручки за счет развития своего бизнеса и фокус на дешевой продукции, спрос на которую более устойчив в трудные для экономики времена".

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