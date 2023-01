Уолл-стрит закрылась снижением на фоне публикации протокола заседания ФРС. Фондовые индексы АТР преимущественно растут. Нефть дорожает на данных о запасах в США, Brent - $79,5 за баррель.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в четверг на фоне публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки.

Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение о том, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен.

Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в экономике США.

Трейдеры также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября.

Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс., по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре уменьшился на 21% - до $61,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $77,8 млрд, а не $78,2 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали уменьшения до $73 млрд с объявленного прежде октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс., согласно Trading Economics. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

Акции Constellation Brands (SPB: STZ) упали на 9,7%. Американский производитель алкогольных напитков сократил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года на 0,7%, при этом скорректированный показатель оказался хуже ожиданий аналитиков, тогда как выручка превысила прогнозы.

Цена бумаг Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) уменьшилась на 6,1%. Американская аптечная сеть получила чистый убыток в первом квартале 2023 финансового года, выручка компании снизилась на 1,5%, но превысила ожидания аналитиков.

Котировки акций General Motors (SPB: GM) Co. (GM) выросли на 0,9%. Американский автопроизводитель вернул себе лидерство на рынке США, обогнав по продажам японскую Toyota Motor Corp. в 2022 году. Продажи GM на американском рынке в минувшем году выросли на 3% и составили 2 млн 274,088 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) опустились на 2,4%. Американский интернет-ритейлер сократит более 18 тыс. рабочих мест - больше, чем планировалось прежде. Сокращения станут крупнейшими в истории компании, отмечает агентство Bloomberg.

Бумаги американской торговой сети Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) рухнули на 29,9% после того, как компания предупредила, что ей может потребоваться инициировать банкротство.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшился на 339,69 пункта (1,02%) и составил 32930,08 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 44,87 пункта (1,16%) - до 3808,10 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 153,52 пункта (1,47%) и составил 10305,24 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в пятницу, за исключением гонконгского индикатора, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:06 МСК прибавляет 0,6%.

Лидерами роста среди компонентов индикатора являются акции выпускающей электронные компоненты Taiyo Yuden Co. Ltd. (+4,75%), транспортно-логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,2%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (+3,7%).

Также дорожают акции Mazda Motor Corp. (+3,1%), Tokyo Electron Ltd. (+2,7%) и Sony Group (+2,6%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК прибавляет 0,1%.

Индекс Hang Seng теряет 0,13%. Гонконгский индикатор ранее в ходе торгов повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья. Пограничные пункты были закрыты на протяжении трех лет.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых. При этом в этот же день наступил срок погашения аналогичных кредитов на сумму 386 млрд юаней. В результате чистый объем оттока средств с рынка составил 384 млрд юаней, пишет Trading Economics.

Лидерами падения в Гонконге являются бумаги оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-4,4%), Alibaba Health Information Technology Ltd. (-4,1%), которая предоставляет IT-услуги в медицинской сфере, и производителя спортивного инвентаря Anta Sports Products Ltd. (-3,2%).

Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:18 МСК укрепляется на 1,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 1,4%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повышается на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,65%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,2% и 2,4% соответственно.

Котировки нефти уверенно повышаются в пятницу на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в пятницу составляет $79,50 за баррель, что на $0,81 (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,85 (1,09%), до $78,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,79 (1,07%), до $74,46 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,83 (1,14%), до $73,67 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей - до 420,65 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей и составили 222,66 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 118,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

С начала недели цены на нефть упали примерно на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

В свою очередь, "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.