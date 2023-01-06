Изменения рубля к доллару и юаню на старте торгов незначительные на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 6 января. Изменения доллара США и юаня на старте торгов Московской биржи в пятницу незначительные, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 72,135 руб./$1 (-4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,8 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже всего на 1 коп. - до 10,407 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах в начале торгов 6 января на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом нефтяные котировки после падения на 9,2-9,4% в первые два торговых дня года развернулись вверх в рамках коррекции и умеренно подрастают второй день подряд, а мировые фондовые индексы в целом показывают разнонаправленную динамику.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК пятницы составила $79,57 за баррель, что на 1,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,55 за баррель, что на 1,19% выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг нефтяные контракты на Brent и WTI подорожали в среднем на 1,1%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу преимущественно растут. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,68%. Китайский CSI 300 подрастает на 0,66%, гонконгский Hang Seng укрепляется на 0,52%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 0,66%, а южнокорейский Kospi - на 1,38%.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в четверг, потеряв 1-1,5%, на фоне публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 в пятницу утром подрастает на 0,48%, что говорит о высокой вероятности улучшения настроений на фондовых площадках США и Европы в ходе торгов 6 января.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки. Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен. Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в экономике США.

Трейдеры в США также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября. Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс. Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.