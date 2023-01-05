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05 января 2023 года 20:30

Рубль к концу торгов четверга перешел к снижению на фоне приостановившегося роста цен на нефть

Москва. 5 января. Доллар США и евро, большую часть дня колебавшиеся в боковом диапазоне, к концу торгов на Московской бирже в четверг перешли к росту; китайский юань практически целый день торговался в умеренном плюсе по отношению к рублю. Таким образом, рубль 5 января снизился к основным валютам третий день подряд на фоне приостановившейся позитивной коррекции нефтяных цен.

Внутренний валютный рынок нейтрально отреагировал на новости о том, что президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня. "Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - цитирует пресс-служба указание президента РФ Вооруженным силам России.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.

Курс доллара США составил 72,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,225 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к концу торгов на 13 копеек - до 74 рублей. Курс китайского юаня вырос за день на 15,2 копейки - до 10,417 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в течение большей части торгов 5 января не показывал ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, а также наметившейся позитивной коррекции на нефтяных площадках. Нефтяные котировки после падения на 9,2-9,4% за два предыдущих торговых дня (в том числе накануне снижение составило 5,2-5,3%) перешли к умеренному росту. Однако ближе к вечеру цены на нефть замедлили повышение, что негативно сказалось на динамике нацвалюты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составила $78,49 за баррель, что на 0,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии (в середине дня котировки приближались к отметке $80 за баррель). Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,81%, до $73,43 за баррель (на пике котировки в ходе торгов достигали $74,9 за баррель).

По итогам двух предыдущих сессий цены на нефть упали более чем на 9% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране, а также на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике.

Американские фондовые индексы заметно опускаются в начале торгов в четверг, теряя 1,1-1,2%; инвесторы оценивают протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и свежую порцию статистических данных. Протокол заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки. Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе. При этом американский ЦБ подтвердил свое желание добиться замедления инфляции без чрезмерного ослабления экономической активности.

В декабре ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях ставка поднималась на 75 базисных пунктов. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября. Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Кроме того, отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

Европейские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленные изменения в четверг вечером после публикации протокола декабрьского заседания ФРС, ослабившего надежды инвесторов на возможность смягчения политики американского ЦБ в 2023 году. Германский фондовый индекс DAX опустился в ходе торгов на 0,26%, французский САС 40 - на 0,16%, итальянский FTSE MIB - на 0,12%. В то же время британский FTSE 100 прибавил 0,8%, испанский IBEX 35 - 0,59%.

Статданные из Европы, опубликованные в четверг, показали усиление спада в строительном секторе региона. Отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, в еврозоне снизился в декабре до 42,6 пункта с ноябрьских 43,6 пункта. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI остается ниже 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Индикаторы активности в секторе в крупнейших странах еврозоны - Германии, Франции и Италии - в декабре остались существенно ниже отметки в 50 пунктов.

Банк России 5 января не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 70,3375 руб./$1 и 75,6553 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в четверг на 1,84 рубля выше уровня действующего официального курса, а евро - на 0,57 рубля выше официального курса.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 15,36 копейки по отношению к 4 января и составил 71,7148 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $155,297 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на Московской бирже в четверг не проводились в связи с официальным выходным днем в России.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос в четверг на 18,71 копейки, подорожав до 76,0729 руб./EUR1. Объем торгов евро составил всего EUR16,467 млн. Торги контрактами "евро-рубль" расчетами "сегодня" 5 января также не проводились.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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