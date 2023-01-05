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05 января 2023 года 20:25

Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вслед за США и на фоне слабости нефти

Москва. 5 января. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз на фоне слабости нефти, не сумевшей показать уверенный отскок после двухдневного падения, а также из-за снижения фондовых индикаторов в США после выхода сильной статистики по американскому рынку труда. Индекс Мосбиржи просел ниже 2160 пунктов во главе с бумагами золотодобывающих компаний, откат сдерживался вечерним ослаблением рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2156,67 пункта (-0,5%), индекс РТС - 940,85 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 72,24 рубля (+0,24 рубля), утром цена сделок падала в район 71 руб./$1.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Пырьева, внешние рынки в четверг не подавали однозначных сигналов - азиатские площадки выросли на фоне благоприятной статистики (в Китае в декабре вырос индекс деловой активности в секторе услуг, в Японии увеличилось значение индекса потребительского доверия на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с COVID-19), в Европе динамика смешанная, но развернулись вниз Штаты после выхода блока статистики.

Рынок акций РФ после открытия на мажорной ноте вернулся к умеренному снижению. Протокол декабрьского заседания Федрезерва показал единое мнение руководителей регулятора, что пока нет оснований для смягчения денежно-кредитной политики в 2023 году. При этом ФРС не исключает возможности замедления темпов повышения процентной ставки, констатирует аналитик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг сохранил малоактивную динамику, амплитуда движения индекса МосБиржи составила менее чем 20 пунктов. Цены на нефть курсировали ниже отметки $80, пытаясь совершать к ней коррекционные отскоки. Однако давление на стоимость нефти продолжают оказывать опасения за спрос в Китае, который продолжает борьбу с распространением коронавируса.

Внешний фон в целом оказался нейтральным. Данные из протоколов FOMC, опубликованных накануне, не внесли большой ясности в планы регулятора относительно темпов повышения ставок. В США в четверг вышла сильная статистика по рынку труда от ADP - число занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на 235 тыс., тогда как аналитики ждали увеличения на 150 тыс. В то же время меньше ожиданий выросло недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице.

В пятницу последний день с дивидендами за 9 месяцев на бирже будут торговаться акции "Татнефти". В целом на рынке можно ожидать нейтральной динамики и пониженных торговых объемов. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 января - 2100-2200 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой, инвесторы заняли выжидательные позиции, а опубликованные накануне протоколы декабрьского заседания ФРС не принесли сюрпризов.

В четверг главы ФРБ Атланты и Сент-Луиса, как ожидается, подтвердят приверженность регулятора борьбе с инфляцией, но в то же время также могут намекнуть на готовность замедлить шаг в подъеме ключевой ставки. На данный момент участники рынка фьючерсов оценивают шансы повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в январе с вероятностью в 59%. Замедление темпов ужесточения поддерживает настроения инвесторов, однако риски рецессии еще предстоит увидеть в рыночных ценах, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,8% во главе с S&P 500, несмотря на "ястребиный" настрой опубликованного протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно протоколу, ни один из 19 членов высшего руководства Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в текущем году, хотя многие участники рынка надеются, что ФРС приступит к снижению ставки в какой-то момент в течение 2023 года.

Руководители американского ЦБ отметили, что хотят дождаться новых сигналов прогресса в движении инфляции к таргетируемому уровню в 2%, и считают, что "неоправданное смягчение финансовых условий, особенно обусловленное неверным пониманием общественностью задач Комитета, осложнит задачу по восстановлению ценовой стабильности", говорится в документе.

В Азии в четверг также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, DAX просели на 0,1-0,2%, FTSE вырос на 0,7%), "минусуют" Штаты (индексы теряют 1-1,2%).

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в декабре, но остались ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о сохраняющемся спаде активности. Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 48,3 пункта с 47 пунктов в ноябре, индикатор активности в сфере услуг - до 48 пунктов с 46,7 пункта.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс., по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс., согласно Trading Economics. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

На нефтяном рынке цены в четверг умеренно скорректировались вверх после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,61 за баррель (+1% и -5,2% в среду), февральская цена WTI - $73,57 за баррель (+1% и -5,3% накануне).

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-11,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (-10,9%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-7,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-6,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-6,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-5,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,2% и -3,4% "префы").

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+39,9%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+38,5%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+13,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+9,6% и +15,9% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 9,78 млрд рублей (из них 2,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER), 1,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 891,87 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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