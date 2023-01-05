S&P 500, скорее всего, останется ниже отметки 3900п на торгах в четверг - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, останется ниже отметки 3900п на торгах в четверг, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 продолжает движение в рамках двухнедельного бокового тренда. RSI остается в пределах нейтральной зоны, тогда как MACD отражает паритет "быков" и "медведей". Утренние фьючерсы закладывают умеренное снижение фондовых индексов на фоне возобновления роста доходностей казначейских облигаций. Ввиду отсутствия значимых фундаментальных факторов в предстоящую сессию S&P 500, скорее, останется ниже ближайшего сопротивления на отметке 3900 пунктов", - пишет эксперт.

На фоне ослабления глобального спроса ожидается дальнейшее снижение индекса деловой активности в сервисном секторе в отчете от S&P Global и как результат - ухудшение композитного показателя, отмечает Попцова. Однако в центре внимания инвесторов находятся компоненты цен и динамики занятости, которые, как ожидаются, отразят позитивную динамику. Данные отраслевой организации ADP, которые будут представлены сегодня, позволят лишь предварительно оценить динамику занятости в декабре. Пока участники рынка занимают выжидательные позиции в преддверии публикации официальных данных Министерства труда США.

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