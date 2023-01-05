Изменения рубля к доллару и евро в четверг днем незначительные на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 5 января. Изменения доллара США и евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг днем незначительные, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Курс доллара США составил 71,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,33 руб./EUR1, подорожав на 17,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к середине дня всего на 2 копейки - до 73,89 рубля. Курс китайского юаня вырос на 10,6 копейки - до 10,371 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не показывает ярко выраженной динамики в ходе дневных торгов 5 января на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом нефтяные котировки после падения на 9,2-9,4% за два предыдущих торговых дня (в том числе накануне снижение составило 5,2-5,3%) развернулись вверх в рамках коррекции, а мировые фондовые индексы в целом показывают разнонаправленную динамику.

Цены на нефть ускорили подъем в ходе торгов в четверг, продолжая восстанавливаться после существенного падения за предыдущие две сессии. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск в четверг составила $79,38 за баррель, что на 1,98% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,96%, до $74,27 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране, а также на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике. Тем временем опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания нефтяных трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 19:00 мск. Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.

Европейские фондовые рынки колеблются разнонаправленно в ходе дневных торгов 5 января после публикации в США протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ослабившего надежды инвесторов на возможность смягчения политики американского ЦБ в 2023 году. Германский фондовый индекс DAX к середине торгов опустился на 0,06%, французский САС 40 - на 0,02%. В то же время британский FTSE 100 прибавил 0,41%, испанский IBEX 35 - 0,42%, итальянский FTSE MIB - 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%, что говорит о смешанных настроениях на фондовых площадках США.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как того ждут финансовые рынки. Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе. При этом американский ЦБ подтвердил свое желание добиться замедления инфляции без чрезмерного ослабления экономической активности.

Двумя главными рисками руководители Федрезерва назвали сохранение повышенной инфляции в течение более длительного, чем ожидается, отрезка времени, а также тот факт, что кумулятивный эффект от повышения ставок может проявиться с некоторым опозданием и привести к чрезмерному ужесточению финансовых условий.

Статданные из Европы, опубликованные в четверг, показали усиление спада в строительном секторе региона. Отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, в еврозоне снизился в декабре до 42,6 пункта с ноябрьских 43,6 пункта. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI остается ниже 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Индикаторы активности в секторе в крупнейших странах еврозоны - Германии, Франции и Италии - в декабре остались существенно ниже отметки в 50 пунктов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, следуя за динамикой Уолл-стрит. Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился за день на 0,4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 1%. Гонконгский Hang Seng подрос по итогам четвертой сессии подряд; индикатор прибавил 1,3% на сообщениях о том, что Китай постепенно открывает границы с Гонконгом. По данным Bloomberg, Пекин также готовится отменить лимиты на число полетов из Гонконга и Макао в КНР. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос в четверг на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.