Globaltrans - фаворит транспортного сектора в 2023г - Инвестбанк Синара

"Инвестиционный банк Синара" выделяет Globaltrans в качестве фаворита транспортного сектора в 2023г, сообщается в аналитическом материале банка.

"Среди компаний транспортного сектора мы предпочитаем Globaltrans, - пишет эксперт Матвей Тайц. - ГДР компании торгуются вблизи локальных минимумов, и мы считаем, что ее ценные бумаги в 2023г смогут быть лучше рынка. Несмотря на падение грузооборота РЖД в 4К22, мы наблюдаем рост ставок аренды подвижного состава с октября, что должно благоприятно сказаться на результатах операторов подвижного состава".

В свою очередь, "Аэрофлот", по мнению аналитика, выглядит как высокорискованная история ввиду ограничений на европейском направлении, неопределенной ситуации с парком ВС и возможным сокращением субсидий в следующем году.

"Результаты деятельности "НМТП" зависят от того, как повлияет нефтяное эмбарго на товаропотоки, в то время как у Global Ports наблюдается обвал в объемах перевалки контейнеров в Балтийском бассейне. Текущие высокие уровни цен на фрахт должны быть благоприятны для "Совкомфлота", но компания сейчас не раскрывает своих результатов". - подчеркивает Тайц.

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