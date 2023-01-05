"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг российских девелоперов

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг российских девелоперов, сообщается в материале инвесткомпании.

"Российских девелоперов как отрасль нельзя назвать самым привлекательным сектором для инвестиций, - отмечают эксперты. - Прибыли застройщиков могут снизиться, в то время как мультипликаторы в секторе остаются на средних уровнях. Наиболее дешевым выглядит "Эталон", однако вопрос с зарубежной пропиской, а значит, и потенциальными дивидендами остается в подвешенном состоянии. "ГК ПИК" могут помочь ее лидерские позиции на рынке Москвы и России в целом. Продолжает демонстрировать мощный рост показателей ГК "Самолет", но по мультипликаторам его нельзя назвать дешевым. "Группа ЛСР" сейчас выглядит наименее интересной бумагой в секторе".

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