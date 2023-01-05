Умеренная рецессия ждет мировую экономику в 2023г - Альфа-банк

Умеренная рецессия ждет мировую экономику в 2023 году, считает старший аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Хотя фундаментальные показатели в мире оставались устойчивыми на протяжении многочисленных потрясений этого года, ожидается, что конструктивный рост акций в 2022г не продолжится в 2023г, - пишет эксперт. - Фундаментальные показатели, вероятно, ухудшатся, поскольку экономическая ситуация продолжит ухудшаться, а денежно-кредитная политика станет еще более ограничительной. Мировая экономика, вероятно, вступит в умеренную рецессию, рынок труда сократится, а уровень безработицы вырастет".

Одной из причин для оптимизма, на взгляд аналитика банка, является снятие в Китае карантинных ограничений в связи с COVID-19, которые сдерживали экономический рост на протяжении всего 2022г. Тем не менее ожидается, что рост китайской экономики в 1К23 будет ограничен ростом числа случаев заболеваний и замедлением мировой экономики в следующем году, при этом угроза умеренной рецессии как в ЕС, так и в США, вероятно, отразится на всем мире.

По мнению Волша, в связи с дальнейшим повышением процентных ставок центральными банками в следующем году можно ожидать хороших показателей на рынке облигаций, который должен вернуть себе статус "убежища" в 2023г. В то же время это не относится к России, где ключевая ставка, по прогнозам, может опуститься с 7,5% до 6,0% в 2023г. Мировые фондовые рынки ждут более мрачные перспективы в наступившем году, полагает эксперт.

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