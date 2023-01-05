Рост рынка акций РФ утром не получил поддержки из-за слабости нефти

Москва. 5 января. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг на фоне локального улучшения внешней фондовой конъюнктуры сменился новыми продажами из-за слабости нефти, которая не демонстрирует уверенности в коррекционном отскоке. Индекс Мосбиржи просел ниже 2160 пунктов на фоне укрепления рубля, лидируют в снижении бумаги НЛМК.

К 11:10 мск индекс Мосбиржи составил 2158,48 пункта (-0,5%), индекс РТС - 950,67 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 71,5 рубля (-0,5 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%), OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,8% во главе с S&P 500, несмотря на "ястребиный" настрой опубликованного протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно протоколу, ни один из 19 членов высшего руководства Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в текущем году, хотя многие участники рынка надеются, что ФРС приступит к снижению ставки в какой-то момент в течение 2023 года.

Руководители американского ЦБ отметили, что хотят дождаться новых сигналов прогресса в движении инфляции к таргетируемому уровню в 2%, и считают, что "неоправданное смягчение финансовых условий, особенно обусловленное неверным пониманием общественностью задач Комитета, осложнит задачу по восстановлению ценовой стабильности", говорится в документе.

Кроме того, в среду стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре понизился до 48,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс опустился до минимума с мая 2020 года.

В Азии в четверг также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), но умеренно "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в декабре, но остались ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о сохраняющемся спаде активности.

Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 48,3 пункта с 47 пунктов в ноябре, индикатор активности в сфере услуг - до 48 пунктов в 46,7 пункта.

На нефтяном рынке цены утром в четверг замедлили коррекцию вверх после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 мск составила $78,41 за баррель (+0,7% и -5,2% в среду), февральская цена WTI - $73,46 за баррель (+0,9% и -5,3% накануне).

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 19:00 мск.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-11,5%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-10%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-6,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-5,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,1%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+18,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,8% и +15,8% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,7% и +21,1% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 мск составил 2,64 млрд рублей (из них 460,65 млн рублей пришлось на акции "Газпрома", 452,68 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 208,03 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").