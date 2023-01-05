Фондовый рынок Китая может пережить бурное ралли к середине 2023г - "Тинькофф Инвестиции"

Фондовый рынок Китая может пережить бурное ралли к середине 2023г, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Рано или поздно китайским властям придется отказаться от локдаунов, - полагают эксперты. - И этот отказ станет мощным драйвером роста экономики и рынка ценных бумаг Китая. Мы думаем, что он случится в 2023 году. В позитивном сценарии - после китайского Нового года (22 января 2023г), в базовом сценарии - где-то в середине 2023г. На новостях об отмене антиковидных ограничений китайский рынок может пережить бурное ралли. Оно будет обусловлено ожиданиями роста потребительской активности, а также крайне низкими рыночными оценками".

Учитывая такой подход, а также то, что акции на Гонконгской бирже сейчас мало реагируют на фундаментальные показатели и больше торгуются на макроожиданиях, аналитики "Тинькофф Инвестиций" рекомендуют присмотреться к бумагам с высоким бета-коэффициентом. При том что это должны быть бумаги крупных и устойчивых компаний, которые обслуживают внутренний спрос.

"Наибольший интерес представляют IT-гиганты и устойчивые компании потребительского сектора, - подчеркивается в материале. - Отказ Китая от локдаунов также может вызвать ралли в акциях промышленных компаний. J.P. Morgan ждет роста прибыли на 12-17% г/г в 2023г именно от этих трех секторов китайской экономики. А вот добывающие компании, банки и китайский рынок недвижимости лучше сейчас не трогать".

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