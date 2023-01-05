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05 января 2023 года 10:01

Фондовые рынки в плюсе, Brent - $78,75 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, несмотря на "ястребиный" протокол ФРС. Фондовые индексы АТР растут вслед за подъемом Уолл-стрит. Цены на нефть растут после 5%-ного падения накануне, Brent - $78,75 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, несмотря на "ястребиный" настрой опубликованного протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно протоколу, ни один из 19 членов высшего руководства Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в текущем году, хотя многие участники рынка надеются, что ФРС приступит к снижению ставки в какой-то момент в течение 2023 года.

Руководители американского ЦБ отметили, что хотят дождаться новых сигналов прогресса в движении инфляции к таргетируемому уровню в 2%, и считают, что "неоправданное смягчение финансовых условий, особенно обусловленное неверным пониманием общественностью задач Комитета, осложнит задачу по восстановлению ценовой стабильности", говорится в документе.

"Кажется, руководство ФРС сохраняет "ястребиный" настрой и особенно обеспокоено состоянием рынка труда, - отметил глава управляющей компании deVere Group Найджел Грин. - Рынок труда медленно охлаждается, и мы наблюдаем изменение риторики по сравнению с более мягким протоколом ноябрьского заседания. Этот протокол убивает последние надежды на мягкую посадку американской экономики".

Кроме того, в среду стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре понизился до 48,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс опустился до минимума с мая 2020 года.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) подорожали на 3,6% после того, как поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами сообщил о намерении сократить штат работников примерно на 10% в рамках реорганизации бизнеса.

Торгующиеся в Нью-Йорке бумаги китайского производителя электромобилей Rivian (SPB: RIVN) выросли в цене на 2,1%. Компания отчиталась о росте производства в 2022 году почти на 20%, до 24,337 тыс. автомобилей.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) упала на 4,4%, возглавив список лидеров снижения в индексе Dow Jones. Ранее аналитики UBS ухудшили рекомендацию для бумаг ИТ-гиганта с "покупать" до "нейтрального" уровня.

Цена бумаг GE HealthCare Technologies, выделенной из General Electric Co. (SPB: GE), выросла на 8% по итогам первого дня торгов. Рыночная стоимость самой GE увеличилась на 5,9%.

Котировки акций криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) подскочили на 12,2% после новости, что компания урегулировала претензии финансового регулятора штата Нью-Йорк в связи с недостаточной проверкой новых клиентов, согласившись выплатить $100 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 133,4 пункта (0,4%) и составил 33269,77 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 4,2%. В число лидеров падения, помимо бумаг Microsoft Corp., вошли акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) (-2,7%) и Honeywell International (SPB: HON) (-2%).

Standard & Poor''s 500 повысился на 28,83 пункта (0,75%) - до 3852,97 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 71,78 пункта (0,69%) и составил 10458,76 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг, следуя за динамикой Уолл-стрит, несмотря на "ястребиный" тон протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки. При этом американский ЦБ подтвердил свое желание добиться замедления инфляции без чрезмерного ослабления экономической активности, отмечает агентство Bloomberg.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,5% в ходе торгов в четверг. Лидерами роста являются акции SoftBank Group (+1,8%), Tokyo Electron (+4,3%), Mercari Inc. (+4,5%), Recruit Holdings (+3,3%).

Также дорожают акции Sony Group (+2,3%), Toyota Motor (+0,1%) и Nintendo Co. (+0,7%).

Статданные из Японии, опубликованные в четверг, показали рост потребительского доверия в стране в последний месяц 2022 года. Индикатор потребдоверия увеличился в декабре до 30,3 пункта с ноябрьского значения в 28,6 пункта, которое было минимальным за 2,5 года, благодаря снятию властями страны всех коронавирусных ограничений.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в декабре, но остались ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о сохраняющемся спаде активности.

Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 48,3 пункта с 47 пунктов в ноябре, индикатор активности в сфере услуг - до 48 пунктов в 46,7 пункта.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8% на торгах в четверг.

Акции производителей алкоголя Kweichow Moutai и Wuliangye Yibin подорожали в ходе торгов соответственно на 3,7% и 5,5%.

Котировки бумаг девелоперов продолжают подниматься благодаря объявленным властями КНР накануне мерам поддержки сектора. Акции Poly Developments выросли в цене на 2,4%, China Vanke - на 1,4%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,2% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,4%.

Цены на нефть растут в четверг после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $78,75 за баррель, что на $0,91 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $4,26 (5,2%), до $77,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,87 (1,19%), до $73,71 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $4,09 (5,3%), до $72,84 за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 19:00 мск.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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