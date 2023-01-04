Рубль подешевел к доллару, евро и юаню в среду на фоне заметного падения нефти второй день подряд

Москва. 4 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно выросли на Московской бирже в среду, рубль подешевел в основных валютных парах на фоне заметного падения мировых цен на нефть, отмечаемого второй день подряд.

Курс доллара США составил 72 руб./$1 в 19:00 мск, что на 86,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,1525 руб./EUR1, подорожав на 1,35 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,08 рубля - до 73,87 рубля. Курс китайского юаня вырос на 15,5 копейки - до 10,265 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал умеренное снижение в основных валютных парах по итогам торгов 4 января под давлением заметного падения мировых цен на нефть, которое отмечается второй день подряд. При этом мировые фондовые индексы в основном показывают позитивную динамику.

Падение цен на нефть ускорилось в среду вечером на опасениях по поводу глобальной экономики и ситуации с коронавирусом в Китае. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск снизились в цене на 4,6% - до $78,32 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени подешевели на 4,74% - до $73,28 за баррель. Накануне Brent упала в цене на 4,4%, WTI - на 4,2%.

Резкое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и других ведущих центробанков мира подпитывает страхи глобальной рецессии. Эти страхи давят на цены на нефть и на настроение рынка в целом. Также трейдеры оценивают перспективы ускорения роста ВВП Китая благодаря снятию антиковидных ограничений, одновременно испытывая тревогу по поводу роста случаев заражений COVID-19 в крупнейшем импортере нефти в мире. С одной стороны, власти Китая ослабляют политику сдерживания COVID. Но с другой стороны, число заражений растет, и ситуация может радикально измениться в любой момент, считают эксперты.

Вместе с тем европейские фондовые рынки уверенно растут в среду вечером, прибавляя 0,3-2,2%, благодаря данным о замедлении инфляции во Франции и увеличении индексов деловой активности (PMI) в крупнейших странах региона. Сигналы замедления инфляции и спада деловой активности говорят в пользу ослабления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,1% в ноябре, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их ускорения до 7,2%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) во Франции в декабре увеличился до 49,1 пункта с 48,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительное значение индекса оценивалось в 48 пункта. Сводный PMI в Германии в декабре подскочил до максимальных за шесть месяцев 49 пунктов с 46,3 пункта в ноябре, в Италии - до 49,9 пункта с 49,6 пункта, в Испании - до 49,9 пункта с 49,6 пункта. В целом в еврозоне сводный PMI вырос в прошлом месяце до 49,3 пункта (предварительно - 48,8 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, индикатор сферы услуг - до 49,8 пункта (предварительно - 49,1 пункта) с 48,5 пункта в ноябре.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду на 0,2-0,5% в преддверии публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв обнародует протокол последнего в прошлом году заседания в 22:00 мск, и трейдеры надеются увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности.

В декабре ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях ставка поднималась на 75 базисных пунктов. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции. Рынок продолжает закладывать вероятность повышения процентной ставки Федрезерва еще на 25 базисных пунктов в феврале и ждать финального уровня ставки в районе 5% годовых.

Со временем эффект от ужесточения денежно-кредитной политики будет проявляться все более четко, и главное опасение заключается в том, что агрессивное ужесточение повергнет крупнейшую экономику мира в рецессию, опасаются аналитики. На этом фоне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 48,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индекс опустился до минимума с мая 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48,5 пункта.

Потенциал дальнейшего ослабления рубля выглядит ограниченным, наиболее вероятным сценарием для пар "доллар-рубль", "евро-рубль" и "юань-рубль" является переход к боковой торговле, считают аналитики БКС Экспресс.

"Торговые обороты на внутреннем валютном рынке заметно упали, поскольку расчеты по валюте не проводятся, и преобладают операции спекулятивного характера. При этом до конца недели низкая активность и следование за внешним фоном, скорее всего, сохранится", - полагает замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Банк России 4 января не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 70,3375 руб./$1 и 75,6553 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в среду на 1,66 рубля выше уровня действующего официального курса, а евро - почти на 0,5 рубля выше официального курса.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 1,04 рубля по отношению к 3 января и составил 71,5612 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $187,537 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на Московской бирже в среду не проводились в связи с официальным выходным днем в России.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос в среду на 1,15 рубля, подорожав до 75,8858 руб./EUR1. Объем торгов евро составил всего EUR19,986 млн. Торги контрактами "евро-рубль" расчетами "сегодня" 4 января также не проводились.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.