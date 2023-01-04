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04 января 2023 года 19:14

Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью сдерживалось ослаблением рубля и ростом золотодобытчиков и Яндекса

Москва. 4 января. Снижение рынка акций РФ вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась к $78,5 за баррель) сдерживалось в среду позитивными сигналами из Европы; поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля, а также рост акций золотодобывающих компаний и "Яндекса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2168,42 пункта (-0,2%), индекс РТС - 949,91 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар к 18:50 мск поднялся до 71,86 рубля (+0,72 рубля), максимум сделок - 72,14 руб./$1.

В лидерах снижения вторые торги подряд выступили акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%, до 112,6 рубля) после известий о решении акционеров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2022 года (совет директоров рекомендовал выплатить 2,6 рубля на одну акцию).

Также подешевели в среду акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на внешних площадках в среду преобладает позитивная динамика, основанием для которой выступает ослабление антиковидных ограничений и господдержка рынка в Китае. Основное внимание приковано к выходу вечером протоколов декабрьского заседания FOMC.

Рост котировок золота до 6-месячного максимума поддерживает акции крупнейших мировых золотодобытчиков, однако падающая нефть оказывает давление на бумаги нефтяников. Для индекса МосБиржи уровнем поддержки выступает 2070 пунктов, уровнем сопротивления - 2250 пунктов, отмечает аналитик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду продолжил торговаться в малоактивном ключе при сниженных торговых оборотах. Инициатива в большей степени принадлежала продавцам. Отечественные активы отреагировали ослаблением на резкий ценовой спад в нефти. Вместе с тем отступление рубля на валютном рынке смягчало негатив для бумаг экспортеров.

Внешние настроения в начале года остаются неоднородными. Рынки ожидают новых сигналов от мировых ЦБ и появления свежих статистических маркеров по ключевым экономикам. Декабрьский индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг еврозоны вышел лучше ожиданий и вплотную приблизился снизу к отметке 50 пунктов, отделяющую зону снижения от области роста. Данные протоколов FOMC могут оказать влияние на общие настроения, полагает эксперт.

В четверг инвесторы обратят внимание на декабрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin и важную информацию по рынку труда США (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за декабрь и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице). На рынке акций в ближайшие сессии серьезных движений не ожидается, прогноз для индекса МосБиржи на четверг - 2100-2200 пунктов, полагает Бахтин.

В среду на рынках Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после выходных просел на 1,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,7%, южнокорейский Kospi прибавил 1,7%, шанхайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,2%), выросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-2%), но проседают индексы в США (в пределах 0,1%).

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы роста замедлились по сравнению с 7,1% в ноябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения инфляции до 7,2%.

Тем временем, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) во Франции в декабре увеличился до 49,1 пункта с 48,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительное значение индекса оценивалось в 48 пункта. Несмотря на рост, индикатор остается ниже 50 пунктов, что говорит о продолжающемся, хотя и более медленном, спаде активности.

Сводный PMI в Германии в декабре подскочил до максимальных за шесть месяцев 49 пунктов с 46,3 пункта в ноябре, в Италии - до 49,9 пункта с 49,6 пункта, в Испании - до 49,9 пункта с 49,6 пункта.

В целом в еврозоне сводный PMI вырос в прошлом месяце до 49,3 пункта (предварительно - 48,8 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, индикатор сферы услуг - до 49,8 пункта (предварительно - 49,1 пункта) с 48,5 пункта в ноябре.

Сигналы замедления инфляции и спада деловой активности говорят в пользу ослабления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Трейдеры ждут публикации в среду в 22:00 мск протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.

В декабре Федрезерв поднял ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях увеличивал ее на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

На нефтяном рынке вечером в среду цены продолжают снижаться после падения более чем на 4% накануне на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо.

Текущая цена Brent к 18:50 МСК оказалась почти на $5,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $78,54 за баррель (-4,3% и -4,4% накануне), февральская цена WTI - $73,49 за баррель (-4,5% и -4,2% во вторник).

Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса на нефть в мире со все возрастающим пессимизмом. В частности, участников рынка тревожат прогнозы рецессии в США и ситуация с коронавирусом в Китае, где сохраняется высокая заболеваемость после снятия основной части карантинных ограничений.

В то же время теплая погода, установившаяся на территории США и Европы, ослабляет опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке в зимний период, отмечает Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,6% и -4,3% "префы"), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-2,4%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,3%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2%).

Лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+19,9%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+11,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+10,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (+6,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 11,51 млрд рублей (из них 2,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,57 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,15 млрд рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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