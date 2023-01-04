ПСБ назвал топ-5 дивидендных акций РФ на 2023г

Промсвязьбанк (ПСБ) назвал топ-5 российских дивидендных акций на 2023 год. В список вошли привилегированные акции "Сургутнефтегаза", бумаги "Роснефти", "Газпром нефти", "ФосАгро" и "Магнита", сообщается в материале.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза"- традиционные бенефициары ослабления курса рубля. По ним компания выплачивает дивиденды, исходя из чистой прибыли, которая сильно зависит от курсовых разниц. Держатели "префов" могут получить 4-5 руб. на акцию. Доходность составит 15-19%", - указывают эксперты.

"Роснефть" выглядит привлекательно в случае перенаправления продажи нефти из Европы в Азию. В ближайшие 12 месяцев ожидаем, что дивидендные выплаты составят 54,39 руб. на акцию (доходность - 15%)", - отмечают аналитики банка.

"Газпром нефть" смотрится достаточно выигрышно за счет большей ориентации на внутренний спрос. Экспортные потоки также будут перенаправлены в Азию. Компания стабильно выплачивает дивиденды. В ближайшие 12 месяцев ожидаем выплаты 65 руб. на акцию (доходность - 13%)", - пишут эксперты в комментарии.

"ФосАгро" - крупнейший в России производитель фосфорных удобрений. Продовольственный кризис в мире поддерживает спрос на удобрения на высоком уровне, а высокие цены на газ вытесняют низкорентабельных европейских конкурентов. В ближайшие 12 месяцев ожидаем выплаты 1416 руб. на акция (доходность - 22%)", - указывают в ПСБ.

"Магнит" показал уверенные результаты в 2022 году. А по итогам первого полугодия объем денежных средств увеличился до 94 млрд руб. В 2023 году компания может вернуться к выплате дивидендов. В ближайшие 12 месяцев ожидаем выплаты 600 руб. на акцию (доходность - 14%)", - отмечают эксперты.

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