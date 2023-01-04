Потенциал текущего ослабления рубля ограничен - БКС Экспресс

Потенциал дальнейшего ослабления рубля выглядит ограниченным, наиболее вероятным сценарием для пар USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB является переход к боковой торговле, считают аналитики БКС Экспресс.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.