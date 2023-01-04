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Рубль умеренно дешевеет к доллару, евро и юаню в среду днем на фоне заметного падения нефти

Москва. 4 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет в основных валютных парах на фоне заметного падения мировых цен на нефть, отмечаемого второй день подряд.

Курс доллара США составил 71,86 руб./$1 в 15:00 мск, что на 72,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,0625 руб./EUR1, подорожав на 1,26 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96,5 копейки - до 73,75 рубля. Курс китайского юаня вырос на 15,7 копейки - до 10,267 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренное снижение в основных валютных парах в ходе дневных торгов 4 января под давлением заметного падения мировых цен на нефть, которое отмечается второй день подряд. При этом мировые фондовые индексы в основном показывают позитивную динамику.

Падение цен на нефть ускорилось в среду днем на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо, при этом котировки Brent опустились ниже $80 за баррель. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 2,63% - до $79,94 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 2,65% - до $74,89 за баррель. Накануне Brent упала в цене на 4,4%, WTI - на 4,2%.

Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса на нефть в мире со все возрастающим пессимизмом. В частности, участников рынка тревожат прогнозы рецессии в США и ситуация с коронавирусом в Китае, где сохраняется высокая заболеваемость после снятия основной части карантинных ограничений. Кроме того, теплая погода, установившаяся на территории США и Европы, ослабляет опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке в зимний период.

Вместе с тем европейские фондовые рынки уверенно растут в среду днем, прибавляя 0,3-1,9%, благодаря данным о замедлении инфляции во Франции и увеличении индексов деловой активности (PMI) в крупнейших странах региона. Сигналы замедления инфляции и спада деловой активности говорят в пользу ослабления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 к середине дня увеличился на 0,34%, что говорит об улучшении настроений и на американском фондовом рынке, который накануне закрылся умеренным снижением.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,1% в ноябре, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их ускорения до 7,2%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) во Франции в декабре увеличился до 49,1 пункта с 48,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительное значение индекса оценивалось в 48 пункта. Сводный PMI в Германии в декабре подскочил до максимальных за шесть месяцев 49 пунктов с 46,3 пункта в ноябре, в Италии - до 49,9 пункта с 49,6 пункта, в Испании - до 49,9 пункта с 49,6 пункта. В целом в еврозоне сводный PMI вырос в прошлом месяце до 49,3 пункта (предварительно - 48,8 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, индикатор сферы услуг - до 49,8 пункта (предварительно - 49,1 пункта) с 48,5 пункта в ноябре.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов в среду, исключением стал японский рынок, завершивший торги снижением. Трейдеры ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности. Протокол декабрьского заседания ФРС будет опубликован в среду в 22:00 мск.

"Торговые обороты на внутреннем валютном рынке заметно упали, поскольку расчеты по валюте не проводятся, и преобладают операции спекулятивного характера. При этом до конца недели низкая активность и следование за внешним фоном, скорее всего, сохранится", - полагает замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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