Возможно снижение фондовых индексов США в среду - Freedom Finance Global

Возможно продолжение снижения фондовых индексов на американском рынке на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Внимание американского рынка в среду будет приковано к публикации протоколов декабрьского заседания ФРС. Мы ожидаем сохранение средней волатильности на рынке, так как инвесторы, вероятно, будут несколько переосмыслять действия регулятора в новом году. В 2022 году мы увидели 7 повышений ставки от ФРС на 4,25 процентных пункта, что является самым быстрым ужесточением денежно-кредитной политики за последние десятилетия. Тем не менее мы наблюдаем сигналы от крупных компаний по ослаблению спроса, которые заставляют инвесторов обратить внимание на долговые инструменты, а выходящие макроданные предполагают, что рынок труда остается сильным. Совокупность данных факторов смещает баланс рисков в предстоящую сессию в негативную область. Мы можем увидеть продолжение снижения индексов акций США, - пишет эксперт в комментарии. - Осцилляторы находятся в нейтральной зоне и не подают четких сигналов. S&P500 нашел локальную поддержку на уровне 3800 пунктов, однако равновесие выглядит достаточно хрупким на фоне пониженных объемов торгов. 20-дневная скользящая средняя находится в зоне пересечения 50- и 100-дневной средней, что говорит пока что о продолжении перевеса "медвежьих" настроений".

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