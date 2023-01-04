ПСБ оценивает сектор металлургии и горной добычи РФ "на уровне рынка" в 2023г

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) оценивают российский сектор металлургии и горной добычи "на уровне рынка" в 2023 году, предпочтения - бумаги ПАО "Полюс", ГМК "Норильский никель" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).

"Ключевыми факторами в текущем году станут состояние мировых рынков металлов и курс рубля к зарубежным валютам. Ослабление рубля станет одним из самых главных поддерживающих факторов. Новые санкции против сектора вполне реальны, но считаем, что их влияние будет ограниченным. При этом повсеместного возвращения к выплатам дивидендов не ожидаем. Скорее это будут единичные случаи, которые станут исключением. По нашим оценкам, средние цены на сталь, уголь, цветные металлы (за исключением никеля) упадут на 10-13% в 2023 году. Более позитивно смотрим на золото, которое должно стать одним из лучших активов на фоне завершения цикла повышения ставки ФРС", - пишут эксперты в обзоре.

"Акции "Полюса" - хорошая ставка на ослабление рубля. Компания находится в лидерах по маржинальности на рынке (по нашим оценкам, маржинальность по EBITDA в 2023 году составит 60%). Высокие цены на золото позволяют компании продавать его на экспорт даже с дисконтом, при это не ощущая каких-либо проблем с денежными потоками. Ожидаемый рост цены золота поддержит спрос на бумаги эмитента", - указывают в банке.

"Норникель" является крупнейшим поставщиком рафинированного никеля и палладия в мире. Благодаря этому вероятность введения санкций против эмитента значительно меньше в сравнении с другими российскими компаниями. Вероятно, в текущем году компания сократит производство никеля, однако это будет компенсировано ростом мировых цен", - отмечают аналитики ПСБ.

"ММК" - одна из лучших долгосрочных ставок на фоне большей ориентированности продаж на внутренний рынок и ожиданий сохранения премий цен на сталь в РФ над экспортными. В условиях волатильности курса рубля и ожидаемой коррекции мировых цен на сталь эмитент может показать более стабильную динамику финансовых показателей, чем конкуренты. Возвращение к выплатам дивидендов может стать хорошим драйвером для котировок его акций", - полагают эксперты.

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