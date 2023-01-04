Инвесторам стоит обратить внимание на акции Интер РАО и Мосэнерго - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Интер РАО" и "Мосэнерго" среди бумаг компаний сектора электроэнергетики на российском рынке, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Влияние спада в экономике и внешних ограничений на сектор электроэнергетики минимальный. При нашем экономическом прогнозе снижения ВВП на 0,7% в 2023 году потребление электроэнергии в этом же периоде останется близким к уровню предыдущего года. Цены на нее вырастут темпами, сопоставимыми с ожидаемой нами инфляцией на уровне 7,5% г/г. Таким образом, финансовый результат компаний, как и объем дивидендов, останется близким к предыдущему году", - пишут эксперты в комментарии.

"Интер РАО" стоит заметно дешевле аналогов из-за недооцененности рынком внушительной денежной позиции на балансе. Эмитент один из самых высоких потенциалов в секторе по увеличению финансовых показателей как за счет органического роста, так и сделок M&A (в секторе есть несколько привлекательных активов с иностранным участием). Это будет способствовать росту прибыли и дивидендной базы. Ускорение выработки электроэнергии ТЭС и рост цен на электроэнергию повышают привлекательность", - указывают в банке.

"Мосэнерго" поставляет свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивает около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Компания с 2019 года увеличивает выплаты дивидендов и как "дочка" ГЭХа обладает понятной дивполитикой. В 2022 году эмитент распределил на дивиденды 50% от чистой прибыли по РСБУ, что обусловило доходность выше рынка. Компания ориентирована на внутренний рынок, что делает ее достаточно устойчивой к внешним факторам. Полагаем, что в 2023 году также можно рассчитывать на неплохие дивиденды", - отмечают аналитики.

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