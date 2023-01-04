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04 января 2023 года 09:15

Brent - $81,93 за баррель

Рынок акций США начал новый год снижением. Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду.

Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в новом году снижением.

Прошлый год стал для рынка акций США наихудшим с 2008 года: S&P 500 потерял 19,4%, Dow Jones Industrial Average - 8,8%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рухнул на 33,1%.

На рынке сохраняется высокая неопределенность, что может стать причиной повышенной волатильности в ближайшее время, полагают эксперты.

"Календарный год может смениться, но темы остаются прежними, - отмечает Ричард Хантер из Interactive Investor, слова которого приводит MarketWatch. - В повестке дня снова будут опасения рецессии, подкрепленные высокой инфляцией и растущими процентными ставками".

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что спад может затронуть треть мировой экономики в 2023 году.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, предупредила она. "Почему? Потому что три крупные экономики - США, Евросоюз и Китай - замедляются одновременно, - сказала глава МВФ в интервью CBS. - Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в декабре уменьшился до 46,2 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным S&P Global, которая рассчитывает данный показатель. Это минимальный уровень с мая 2020 года.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) рухнула за день на 12,2% - до минимума более чем за два года. В четвертом квартале компания выпустила более 439 тыс. электромобилей, поставила свыше 405 тыс. Показатели стали рекордными, но оказались ниже ожиданий аналитиков, что было вызвано ослаблением спроса, проблемами с логистикой, ростом процентных ставок и опасениями рецессии.

Между тем китайские производители электромобилей NIO (SPB: NIO), Li Auto (SPB: LI) и XPeng (SPB: XPEV) совокупно поставили более 376 тыс. электромобилей в 2022 году, что примерно на 34% больше показателя за предыдущий год. В том числе в декабре их поставки составили 48,34 тыс. машин (рост на 19% к тому же месяцу 2021 года), что является самым высоким месячным показателем за всю историю.

Котировки ADR Li Auto выросли на 2,8%, XPeng - на 2,4%, в то время как расписки NIO подешевели на 1,2%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) потеряли в цене 3,7%. В результате рыночная стоимость компании опустилась ниже отметки в $2 трлн впервые с 8 марта 2021 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Стоимость бумаг Univar Solutions (SPB: UNVR) снизилась на 1,1%. Германская химическая компания Brenntag сообщила о безрезультатном завершении переговоров о приобретении американской компании. При этом Univar заявила о том, что продолжит контакты с другими потенциальными покупателями.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 10,88 пункта (0,03%) - до 33136,37 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Apple стали акции Chevron Corp. (SPB: CVX), подешевевшие на 3,1%, и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 15,36 пункта (0,4%), составив 3824,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 79,5 пункта (0,76%), завершив сессию на отметке 10386,98 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, японский рынок, не работавший накануне в отличие от остальных, падает.

Трейдеры ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.

В декабре Федрезерв поднял ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях увеличивал ее на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

"Хотя Федрезерв планирует удерживать ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее, рынки продолжают сопротивляться, по-прежнему рассчитывая на смягчение политики, - говорится в обзоре экспертов High-Frequency Economics Рубилы Фаруки и Джона Сильвии. - Мы не ждем от ФРС перехода к снижению ставки в этом году".

Протокол декабрьского заседания ФРС будет опубликован в среду в 22:00 мск.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,3% в ходе первой для него сессии 2023 года. Лидерами падения являются акции фармацевтических компаний Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (-1,7%) и Eisai Co. (-5,5%), а также бумаги производителя медицинского оборудования Olympus Corp. (-1,5%).

Стоимость бумаг Toyota Motor опустилась на 0,6%, Fast Retailing Co. - на 1,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,8% в ходе торгов. Акции Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology подскочили в цене на 7,8%, Country Garden Services - на 8,9%, Hansoh Pharmaceutical - на 6,4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 6,6%.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,1% на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в стране. Опубликованный накануне промышленный PMI в КНР, рассчитываемый Caixin, показал продолжающийся спад активности в секторе. Значение индекса в декабре опустилось до минимальных с сентября 49 пунктов с 49,4 пункта месяцем ранее.

Акции китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai теряют в цене 0,3% на торгах в Шанхае в среду, золотодобывающей компании Zijin Mining - 1,8%.

В то же время бумаги страховой компании Ping An Insurance подорожали на 2%, застройщиков Poly Developments и China Vanke - на 3,8% и 4,6% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду вырос на 1,6%, южнокорейский KOSPI прибавляет 1,8%.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся сомнения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае, где остается высокая заболеваемость COVID-19 после снятия основной части карантинных ограничений.

"Мы полагаем, что спрос на сырьевые товары в Китае останется слабым в первом квартале начавшегося года, учитывая продолжающийся спад в сфере недвижимости, новую волну заболеваемости COVID-19 и слабый экспортный спрос", - отмечает аналитик Capital Economics Кэролайн Бейн.

Тем временем, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабляются, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $81,93 за баррель, что на $0,17 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,81 (4,4%), до $82,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,35%), до $76,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $3,33 (4,2%), до $76,93 за баррель.

По итогам 2022 года Brent подорожала на 10,5%, WTI - на 6,7%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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