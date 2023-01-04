.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль не демонстрирует яркой динамики к доллару, евро и юаню на старте торгов среды на фоне неоднозначных внешних сигналов
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%, после падения на 2,6% в октябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,7%. В январе-ноябре промпроизводство уменьшилось на 0,1%
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши читатели, партнеры, коллеги! Поздравляем вас с Новым - 2023 - годом! Желаем вам и вашим близким, родным и дорогим вам людям здоровья, оптимизма, удачи в делах и успешных финансовых результатов в Новом году! Спасибо вам за то,...
 
Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году до 5,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2021 году - до 5,6% с 4,7%, сохранив оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%, следует из сообщения статслужбы. "Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021...
 
Рецессия затронет треть мировой экономики в этом году - глава МВФ
Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади,...
 
04 января 2023 года 09:00

Рубль не демонстрирует яркой динамики к доллару, евро и юаню на старте торгов среды на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 4 января. Изменения доллара США, евро и юаня на старте торгов Московской биржи в среду незначительные, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,0775 руб./$1 (-6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 74 коп. выше уровня действующего официального курса. При этом евро за минуту торгов вырос всего на 9 копеек - до 74,89 руб./EUR1.

Китайский юань к этому времени прибавил на Московской бирже 1,5 коп. - до 10,125 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах в начале торгов 4 января на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом нефтяные котировки немного снижаются, а мировые фондовые индексы в целом показывают разнонаправленную динамику.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $82,05 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,78 за баррель, что на 0,19% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду преимущественно растут, за исключением Японии. Китайский CSI 300 подрастает на 0,28%, гонконгский Hang Seng укрепляется на 2,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 и южнокорейский Kospi прибавляют по 1,5% каждый. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225, который не торговался накануне, в среду снижается на 1,26%.

Негативные настроения доминировали накануне и на фондовом рынке США. Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в новом году снижением. На рынке сохраняется высокая неопределенность, что может стать причиной повышенной волатильности в ближайшее время, полагают эксперты. В повестке дня остаются опасения рецессии, подкрепленные высокой инфляцией и растущими процентными ставками.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что спад может затронуть треть мировой экономики в 2023 году. Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, предупредила она. "Почему? Потому что три крупные экономики - США, Евросоюз и Китай - замедляются одновременно, - сказала глава МВФ в интервью CBS. - Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в декабре уменьшился до 46,2 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным S&P Global, которая рассчитывает данный показатель. Это минимальный уровень с мая 2020 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 января 2023 года 19:35
Рубль подешевел к доллару, евро и юаню в среду на фоне заметного падения нефти второй день подряд
Москва. 4 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно выросли на Московской бирже в среду, рубль подешевел в основных валютных парах на фоне заметного падения мировых цен на нефть, отмечаемого второй день подряд.    читать дальше
.
04 января 2023 года 19:14
Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью сдерживалось ослаблением рубля и ростом золотодобытчиков и Яндекса
Москва. 4 января. Снижение рынка акций РФ вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась к $78,5 за баррель) сдерживалось в среду позитивными сигналами из Европы; поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля, а также рост акций золотодобывающих компаний и "Яндекса".    читать дальше
.
04 января 2023 года 19:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4600 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,38%, стоп-приказ: 3975 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После решения компании вернуться...    читать дальше
.
04 января 2023 года 18:21
ПСБ назвал топ-5 дивидендных акций РФ на 2023г
Промсвязьбанк (ПСБ) назвал топ-5 российских дивидендных акций на 2023 год. В список вошли привилегированные акции "Сургутнефтегаза", бумаги "Роснефти", "Газпром нефти", "ФосАгро" и "Магнита", сообщается в материале. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза"- традиционные бенефициары ослабления...    читать дальше
.
04 января 2023 года 17:37
Потенциал текущего ослабления рубля ограничен - БКС Экспресс
тенциал дальнейшего ослабления рубля выглядит ограниченным, наиболее вероятным сценарием для пар USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB является переход к боковой торговле, считают аналитики БКС Экспресс. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное...    читать дальше
.
04 января 2023 года 16:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Applied Materials с целью $110
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,24%, стоп-приказ: $93, говорится в комментарии инвестиционной компании. Хороший отчет прибавляет сил компании,...    читать дальше
.
04 января 2023 года 16:17
"Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции NXP Semiconductors, Plug Power и SoFi Technologies в 2023г
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" рекомендуют покупать в текущем году акции NXP Semiconductors, Plug Power Inc. и SoFi Technologies Inc. на американском фондовом рынке с горизонтом инвестирования от 3 лет в связи с высоким потенциалом роста котировок бумаг указанных эмитентов, сообщается в...    читать дальше
.
04 января 2023 года 15:37
Рубль умеренно дешевеет к доллару, евро и юаню в среду днем на фоне заметного падения нефти
Москва. 4 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет в основных валютных парах на фоне заметного падения мировых цен на нефть, отмечаемого второй день подряд.    читать дальше
.
04 января 2023 года 15:29
Возможно снижение фондовых индексов США в среду - Freedom Finance Global
Возможно продолжение снижения фондовых индексов на американском рынке на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Внимание американского рынка в среду будет приковано к публикации протоколов декабрьского заседания ФРС. Мы ожидаем сохранение средней волатильности...    читать дальше
.
04 января 2023 года 14:25
ПСБ оценивает сектор металлургии и горной добычи РФ "на уровне рынка" в 2023г
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) оценивают российский сектор металлургии и горной добычи "на уровне рынка" в 2023 году, предпочтения - бумаги ПАО "Полюс", ГМК "Норильский никель" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК). "Ключевыми факторами в текущем году станут состояние мировых...    читать дальше
.
04 января 2023 года 13:27
ЕЦБ, вероятно, продолжит повышение ставки в 1П23 - "Тинькофф Инвестиции"
ЕЦБ, вероятно, продолжит повышение базовой ставки в первой половине текущего года, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Мы ждем, что в первой половине 2023 года ЕЦБ продолжит повышать ставку, но более плавно, чем в 2022 году. Пик придется на середину года - базовая ставка может составить...    читать дальше
.
04 января 2023 года 12:37
Акции ФосАгро - одни из самых безопасных и защитных бумаг на рынке РФ - Инвестбанк Синара
одни из самых безопасных и защитных бумаг на российском рынке в условиях нынешней геополитической турбулентности; рейтинг - "покупать", прогнозная стоимость - на уровне 8500 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Во-первых, у компании прозрачная дивидендная политика,...    читать дальше
.
04 января 2023 года 11:35
Рынок акций РФ утром поднялся к 2180п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом
Москва. 4 января. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду вернулся к осторожным покупкам на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом падение нефти (Brent откатилась ниже $81 за баррель) игроки проигнорировали. Индекс МосБиржи поднялся в район 2180 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют акции "Яндекса".    читать дальше
.
04 января 2023 года 11:33
Ключевые события среды в РФ и мире - БКС Экспресс
алитики БКС Экспресс обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс деловой активности Германии в сфере услуг за декабрь (11:55 МСК); - индекс деловой активности еврозоны в сфере услуг за декабрь (12:00 МСК); - индекс деловой...    читать дальше
.
04 января 2023 года 10:48
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Интер РАО и Мосэнерго - ПСБ
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Интер РАО" и "Мосэнерго" среди бумаг компаний сектора электроэнергетики на российском рынке, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Влияние спада в экономике и внешних ограничений на сектор электроэнергетики минимальный. При нашем экономическом...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.