Рубль не демонстрирует яркой динамики к доллару, евро и юаню на старте торгов среды на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 4 января. Изменения доллара США, евро и юаня на старте торгов Московской биржи в среду незначительные, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,0775 руб./$1 (-6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 74 коп. выше уровня действующего официального курса. При этом евро за минуту торгов вырос всего на 9 копеек - до 74,89 руб./EUR1.

Китайский юань к этому времени прибавил на Московской бирже 1,5 коп. - до 10,125 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах в начале торгов 4 января на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом нефтяные котировки немного снижаются, а мировые фондовые индексы в целом показывают разнонаправленную динамику.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $82,05 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,78 за баррель, что на 0,19% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду преимущественно растут, за исключением Японии. Китайский CSI 300 подрастает на 0,28%, гонконгский Hang Seng укрепляется на 2,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 и южнокорейский Kospi прибавляют по 1,5% каждый. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225, который не торговался накануне, в среду снижается на 1,26%.

Негативные настроения доминировали накануне и на фондовом рынке США. Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в новом году снижением. На рынке сохраняется высокая неопределенность, что может стать причиной повышенной волатильности в ближайшее время, полагают эксперты. В повестке дня остаются опасения рецессии, подкрепленные высокой инфляцией и растущими процентными ставками.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что спад может затронуть треть мировой экономики в 2023 году. Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, предупредила она. "Почему? Потому что три крупные экономики - США, Евросоюз и Китай - замедляются одновременно, - сказала глава МВФ в интервью CBS. - Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в декабре уменьшился до 46,2 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным S&P Global, которая рассчитывает данный показатель. Это минимальный уровень с мая 2020 года.