Рынок акций РФ начал торговый год с роста выше 2170п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых в новом году торгах превысил 2170 пунктов по индексу МосБиржи (3-недельный максимум) за счет ослабления рубля и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, сдерживающим фактором для "быков" выступила снизившаяся нефть (Brent опустилась к $84 за баррель). Аутсайдерами выступили просевшие бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,6%) после отказа акционеров от выплаты дивидендов за 9 месяцев; во "втором эшелоне" прокатилась волна покупок в целях формирования новых портфелей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2172,68 пункта (+0,9%), индекс РТС просел до 963,08 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар поднялся до 71,09 рубля (+1,19 рубля), в начале валютных торгов курс поднимался до 71,8 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,8%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-2,6%, до 114,5 рубля), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" на внеочередном собрании 31 декабря не утвердили выплату рекомендованных советом директоров дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию. "Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью. Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров (ГОСА), запланированном на июнь 2023 года", - говорится в пресс-релизе НЛМК. Согласно раскрытому сущфакту НЛМК, "против" выплаты дивидендов - 98% от общего количества голосов участников собрания.

Как отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов, во вторник на мировых фондовых площадках наблюдались умеренно позитивные настроения - инвесторы рассчитывают, что наступивший год станет годом восстановления после кошмарного 2022 года, в котором капитализация глобальных акций рухнула на 20%, максимальную величину со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

С другой стороны, риски, которые стали причиной такого падения, по большому счету никуда не делись - это высокая инфляция в ведущих странах и жесткая монетарная политика центробанков для борьбы с ней, которая грозит ввергнуть мировую экономику в рецессию, повышенная геополитическая напряженность, по-прежнему сложная эпидемиологическая обстановка в Китае, второй крупнейшей экономике планеты, полагает аналитик. Учитывая также, что на этой неделе выйдут важные статданные по рынку труда США за декабрь, а Федрезерв опубликует протокол декабрьского заседания FOMC, участники торгов пока предпочитают проявлять определенную осторожность и не делать резких движений, отмечает Додонов.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, большинство ликвидных российских акций во вторник прибавило в цене, в число аутсайдеров вошли акции НЛМК (акционеры которого 31 декабря не утвердили дивиденды, что не стало большим разочарованием для инвесторов с учетом подобных событий в прошлом году) и "Газпром нефти" (дивиденды акционеры решили выплатить).

Новостной фон характеризуется фактическим отсутствием важных событий из-за выходного дня на локальном рынке. Пара доллар/рубль сохраняет волатильность, наблюдавшуюся последние две недели, но торговые объемы также низкие. Физические расчеты по валюте пройдут на бирже только в следующий понедельник, банки не проводят расчеты, а импортеры и экспортеры отдыхают, поэтому интерес к рынку проявляют только спекулянты, отмечает аналитик.

Американские биржи 2 января не работали в связи с праздничным днем.

Прошедший год стал для американского рынка акций наихудшим с 2008 года: S&P500 потерял 19,4%, Dow Jones - 8,8%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рухнул на 33,1%. Главными негативными факторами в 2022 году стали конфликт на Украине, спровоцировавший скачок цен на энергоносители и ускорение темпов роста потребительских цен, а также политика центробанков мира, отреагировавших на усиление инфляции резким подъемом процентных ставок.

В этом году аналитики и экономисты ожидают рецессии в крупнейших развитых экономиках мира и опасаются роста безработицы и падения прибылей компаний.

Во вторник на работающих рынках в Азии динамика индексов акций была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с праздником, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), подросла Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,6-1,4%), однако в США индексы снижаются (индикаторы теряют 0,1-0,6% во главе с Nasdaq).

Китайский рынок акций вырос на оптимизме, что заболеваемость COVID-19 в стране находится под контролем и близка к пику, сообщает Trading Economics.

Количество безработных в Германии в декабре сократилось на 13 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем на 15 тыс., сообщает Trading Economics.

Между тем безработица в стране в прошлом месяце опустилась до 5,5% по сравнению с 5,6% в ноябре. При этом эксперты не ожидали изменения показателя.

Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно, сказала глава МВФ в интервью, которое транслировалось в воскресенье на канале CBS.

Даже в странах, экономика которых не будет снижаться, "сотни миллионов людей будут ощущать это как рецессию", добавила она.

По словам Георгиевой, в то время как США могут в конечном итоге избежать рецессии, ситуация выглядит более мрачной в Европе, которая сильно пострадала от конфликта на Украине. "Половина Евросоюза будет в рецессии", - отметила она.

"Впервые за 40 лет рост экономики Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, - сказала Георгиева. - До пандемии COVID-19 Китай обеспечивал 35-40% мирового подъема. Больше так не будет".

Георгиева ожидает, что КНР постепенно перейдет к "более высоким экономическим показателям и завершит год с лучшими результатами", чем начинает. МВФ прогнозирует, что мировой ВВП в текущем году увеличится на 2,7% после роста на 3,2% по итогам 2022 года.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены скорректировались вниз на фоне опасений относительно спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $84,41 за баррель (-1,8%), февральская цена WTI - $78,75 за баррель (-1,9%).

По итогам 2022 года котировки Brent выросли примерно на 10%, WTI - на 7%.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+33,2% и +22,2% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (+32,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,8%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,8%), бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+5,4%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+4,5%), акции VEON (MOEX: VEON) (+4,3%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4,1%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,7%), "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия" (MOEX: ENRU) ) (+3,5%).

Подешевели бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 12,69 млрд рублей (из них 2,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,19 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").