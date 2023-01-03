Среднегодовые цены на цветные металлы, уголь и сталь могут снизиться на 10-13% в 2023г - ПСБ

Среднегодовые цены на цветные металлы, уголь и сталь (за исключением никеля) могут снизиться на 10-13% в текущем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"На рынки промышленных металлов мы смотрим осторожно. В текущем году среднегодовые цены на цветные металлы, уголь и сталь (за исключением никеля) могут снизиться на 10-13% после рекордного 2022 года. При этом они останутся выше средних значений последнего десятилетия. В числе поддерживающих цены факторов - усиление производственной активности в Китае, что будет способствовать увеличению спроса на сырье и металлы, а также ожидаемое улучшение глобальной экономической конъюнктуры во втором полугодии 2023 года", - отмечают эксперты в обзоре.

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