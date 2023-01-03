Среднесрочные и длинные ОФЗ интересны для покупки в настоящее время - ПСБ

Среднесрочные и длинные рублевые гособлигации интересны для покупки в настоящее время на фоне большой премии в доходности к ключевой ставке Банка России, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Бюджет РФ на ближайшую три года запланирован с дефицитом. Чистое размещение ОФЗ в 2023 году ожидается на уровне 1,7-2,7 трлн руб. Влияние этого объема на рынок будет нейтральным при сохранении большой доли флоатеров в заимствованиях. Если Минфин будет стремиться увеличить размещение ОФЗ с фиксированным купоном (что маловероятно), то это будет оказывать давление на цены классических гособлигаций. Неопределенность относительно исполнения бюджета в 2023 году и структуры заимствований выступает одной из причин большой премии в длинных ОФЗ к ключевой ставке и коротким ОФЗ, - отмечают эксперты в материале банка. - Исторически при стабильных ожиданиях по ставке разница в доходности 10-летних и 1-летних ОФЗ составляла 50-70 б.п., сейчас - 250-280 б.п. Доходность 1-летних ОФЗ составляет 7,5% годовых, 10-летних - 10,2% годовых. Большая премия в доходности среднесрочных и длинных ОФЗ к ставке ЦБ делает данные бумаги интересными для покупки. В базовом сценарии в 2023 году ожидаем снижения угла наклона кривой ОФЗ и снижения доходности 10-летних ОФЗ до 9-9,5% годовых".

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