Рубль заметно дешевеет к доллару и евро на первых торгах года в рамках коррекции после уверенного роста перед новогодними праздниками

Москва. 3 января. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже во вторник днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на первых торгах нового года в рамках коррекции после заметного укрепления в последние дни декабря.

Курс доллара США составил 71,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,96 руб./EUR1, подорожав на 66 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 91 копейку - до 72,79 рубля. Курс китайского юаня вырос на 22,1 копейки - до 10,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро днем на первой торговой сессии года после роста в последние дни декабря. Новостная повестка во время новогодних каникул в России пока не дает существенных поводов, которые могли бы оказать заметное позитивное влияние на динамику рубля.

Накануне биржи Великобритании, а также ряда других стран, включая США, также не работали в связи с новогодними праздниками.

Нефть дешевеет в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает Trading Economics.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем прошлый, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии", - сказала она в интервью CBS.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:00 МСК стоили $84,66 за баррель, что на 1,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 1,41% - до $79,13 за баррель.

По итогам 2022 года котировки Brent увеличились примерно на 10%, WTI - на 7%.

Мировой спрос на нефть может вырасти на 4% в какой-то момент в течение этого года, если мир полностью откажется от антиковидных ограничений, полагает основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

По его словам, потребление сейчас отстает от долгосрочных значений и за счет перехода с газа на нефть может увеличиться на 3-4 млн баррелей в сутки в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg. Между тем рост спроса на нефть будет ограничен усиливающейся популярностью электромобилей, полагает эксперт.

В целом аналитики Уолл-стрит ожидают подорожания нефти в этом году из-за антироссийских санкций.