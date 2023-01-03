Риски снижения мировых фондовых рынков в целом пока остаются - "Финам"

Мировые фондовые рынки начинают 2023 год с осторожным оптимизмом, однако риски снижения в целом остаются, говорится в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова.

"3 января на мировых фондовых площадках наблюдаются умеренно позитивные настроения. Инвесторы пытаются с оптимизмом смотреть в наступивший 2023 год, рассчитывая, что он станет годом восстановления после 2022 года, в котором капитализация глобальных акций рухнула на 20%, максимальную величину со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. С другой стороны, риски, которые стали причиной такого падения, по большому счету никуда не делись - это высокая инфляция в ведущих странах и жесткая монетарная политика центробанков для борьбы с ней, которая грозит ввергнуть мировую экономику в рецессию, повышенная геополитическая напряженность, по-прежнему сложная эпидемиологическая обстановка в Китае, второй крупнейшей экономике планеты. И это несколько сдерживает энтузиазм, - пишет эксперт. - Учитывая также, что на текущей неделе выйдут важные статданные по рынку труда США за декабрь, а Федрезерв опубликует протокол декабрьского заседания FOMC, участники торгов пока предпочитают проявлять определенную осторожность и не делать резких движений".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.