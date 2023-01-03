Динамика цен платины и серебра в целом, вероятно, будет положительной в 2023г - Sber CIB

Баланс спроса и предложения в текущем году будет благоприятным для цен на серебро и платину и негативным для палладия, считают аналитики Sber CIB.

"Динамика цен на металлы платиновой группы и серебро в целом в течение года, вероятно, будет положительной. Фаворитом среди них, по нашему мнению, в ближайшие годы станет платина. Благоприятные факторы для платины - смягчение политики ФРС США, дефицит предложения на рынке и развитие "зеленой" энергетики, где применяется металл. World Platinum Investment Council прогнозирует дефицит этого металла в 2023 году в размере 34,2 тонн. В основном это будет обусловлено проблемами с наращиванием добычи в ЮАР и рисками для поставок из России. Немаловажную роль сыграет и возобновление роста китайской экономики после длительных локдаунов на фоне смягчения политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, - пишут эксперты инвестбанка. - Согласно нашим прогнозам, в 2023 году средняя цена платины составит $1030, палладия - $1870, а серебра - $20,9 за тройскую унцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.