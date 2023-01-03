Рынок акций РФ утром обновил 3-недельный максимум по индексу МосБиржи, просел НЛМК

Москва. 3 января. Рынок акций РФ утром во вторник растет на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent поднялась выше $86,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2170 пунктов, обновив максимум за 3 недели во главе с бумагами золотодобывающих компаний и "Роснефти", просели акции "Новолипецкого металлургического комбината" после отказа акционеров от выплат дивидендов за 9 месяцев.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2171,67 пункта (+0,8%), индекс РТС - 977,86 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 70,01 рубля (+0,11 рубля), в начале валютных торгов курс поднимался до 71,8 руб./$1.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Роснефти" (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели акции НЛМК (-2,4%, до 114,74 рубля), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" на внеочередном собрании 31 декабря не утвердили выплату рекомендованных советом директоров дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию. "Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью. Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров (ГОСА), запланированном на июнь 2023 года", - говорится в пресс-релизе НЛМК. Согласно раскрытому сущфакту НЛМК, "против" выплаты дивидендов - 98% от общего количества голосов участников собрания.

В США индексы акций 30 декабря просели на 0,1-0,3%. Американские биржи 2 января не работали в связи с праздничным днем.

Прошедший год стал для американского рынка акций наихудшим с 2008 года: S&P500 потерял 19,4%, Dow Jones - 8,8%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рухнул на 33,1%. В том числе в декабре первый индекс уменьшился на 5,9%, второй - на 4,2% и третий - на 8,7%, согласно данным FactSet.

Главными негативными факторами в 2022 году стали конфликт на Украине, спровоцировавший скачок цен на энергоносители и ускорение темпов роста потребительских цен, а также политика центробанков мира, отреагировавших на усиление инфляции резким подъемом процентных ставок.

В этом году аналитики и экономисты ожидают рецессии в крупнейших развитых экономиках мира и опасаются роста безработицы и падения прибылей компаний.

Во вторник на работающих рынках в Азии динамика индексов акций смешанная (биржи Японии закрыты в связи с праздником, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

Китайский рынок акций вырос на оптимизме, что заболеваемость COVID-19 в стране находится под контролем и близка к пику, сообщает Trading Economics.

Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно, сказала глава МВФ в интервью, которое транслировалось в воскресенье на канале CBS.

Даже в странах, экономика которых не будет снижаться, "сотни миллионов людей будут ощущать это как рецессию", добавила она.

По словам Георгиевой, в то время как США может в конечном итоге избежать рецессии, ситуация выглядит более мрачной в Европе, которая сильно пострадала от конфликта на Украине. "Половина Евросоюза будет в рецессии", - отметила она.

"Впервые за 40 лет рост экономики Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, - сказала Георгиева. - До пандемии COVID-19 Китай обеспечивал 35-40% мирового подъема. Больше так не будет".

Георгиева ожидает, что КНР постепенно перейдет к "более высоким экономическим показателям и завершит год с лучшими результатами", чем начинает. МВФ прогнозирует, что мировой ВВП в текущем году увеличится на 2,7% после роста на 3,2% по итогам 2022 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются продолжить рост, "нефтебыков" сдерживают опасения относительно спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает Trading Economics. Тем не менее, цена Brent на $2,5 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже 30 декабря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $86,52 за баррель (+0,7%), февральская цена WTI - $81,05 за баррель (+1%).

По итогам 2022 года котировки Brent выросли примерно на 10%, WTI - на 7%.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+23,1% и +14,2% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (+4,6%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,4%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,1%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,7%), "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия" (MOEX: ENRU)) (+3,2%).

Подешевели бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,37 млрд рублей (из них 1,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 495,7 млн рублей на бумаги "Полюса" и 378,2 млн рублей на акции "Роснефти").