S&P 500 может снизиться до 3000п в 1П23 - ПСБ

Индекс S&P 500 может снизиться к уровню 3000 пунктов в первом полугодии текущего года, а к концу года возможно его восстановление до 4000 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Полагаем, что первое полугодие 2023 года будет непростым для рынков акций. Макроэкономические риски и сокращение корпоративных прибылей приведут индекс S&P 500 к району 3000 пунктов, а рынки ЕМ могут обновить минимумы пандемии. Но к концу года глобальный "аппетит" к риску возрастет. Считаем, что рецессия в США и Европе будет недлительной: по нашим оценкам, спад в США достигнет пика во втором-третьем кварталах 2023 года, после чего начнется фаза восстановления, а ФРС будет смягчать политику. Риски затягивания экономических проблем, несмотря на перспективу сохранения повышенных цен на топливо, оцениваем как невысокие. Так как рынок акций опережает ВВП США на 1-2 квартала, уже весной-летом ждем переход рынков к восстановлению, что по итогам 2023 года может вернуть S&P 500 к 4000 пунктам", - пишут эксперты в обзоре.

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