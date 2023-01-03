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03 января 2023 года 11:30
Предпочтение среди девелоперов РФ в 2023г стоит отдать акциям Самолета - ПСБ
Предпочтение среди девелоперов на российском рынке акций в 2023 году инвесторам стоит отдать акциям ГК "Самолет", вероятное расширение бизнеса эмитента будет вести к росту котировок его бумаг, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Прошедший 2022 год был сложным для рынка недвижимости в связи с высокой неопределенностью в геополитике, что снизило потребительскую уверенность. В 2023 году ожидаем, что темпы снижения на рынке замедлятся до 4,9% г/г, а цены останутся близко к текущим уровням. Сектор поддержит продление государственной программы льготной ипотеки. В результате ожидается сокращение объемов продаж недвижимости девелоперами, но удержание рентабельности на уровне не ниже предыдущего года, - пишут эксперты в обзоре. - Предпочтения - акции "Самолета". Это самый быстрорастущий публичный девелопер. По итогам 9 месяцев 2022 года компания увеличила продажи на 54% в условиях падающего рынка, что отражает сильную рыночную позицию. Эмитент выделяется среди конкурентов, предлагая готовые квартиры в массовом сегменте с отделкой и мебелью, а также уникальную ипотечную ставку в 0,01%. Это позволяет демонстрировать высокие темпы роста продаж. В 2023 году в условиях постепенной стабилизации на рынке недвижимости можно ожидать, что бизнес девелопера продолжит расширяться, что будет вести к переоценке "Самолета" и росту котировок его акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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