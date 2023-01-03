Дивдоходность индекса Мосбиржи за 2023г может составить 11% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность индекса Мосбиржи за 2023 год может составить 11%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Нефтегазовый сектор и электроэнергетика, за исключением некоторых эмитентов, в 2023 году продолжать платить дивиденды. При этом госкомпании сохранят дивиденды на уровне 50% чистой прибыли. Банки и компании металлургии, скорее всего, вернутся к дивидендным выплатам. Это приведет к росту коэффициента дивидендных выплат на российском рынке акций с 41,5% до 53%. Возможны дивиденды некоторых иностранных компаний, которые ведут деятельность в России, после удачного "кейса" выплат "Мать и Дитя". В фокусе внимания находятся "РусАгро", Globaltrans, "Европейский Медицинский Центр", - указывают эксперты в материале. - Наши дивидендные фавориты (дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев, исходя из дивполитики): "ЛУКОЙЛ" (23%), "ММК" (21%), "Магнит" (20%), "Транснефть" прив. (16%), "Татнефть" (11%), "Северсталь" и "НЛМК" (11%)".

Также аналитики отмечают, что ожидаемая ими дивидендная доходность индекса Мосбиржи за 2023 год может составить 11%, превысив уровень 2022 года (9,9%). Рост показателя, по их мнению, будет сдерживать снижение корпоративных прибылей.

Дивиденды - основной источник притока новых денег на российский рынок акций. В декабре-январе в виде промежуточных дивидендов на рынок может прийти около 55 млрд рублей, что окажет поддержку котировка российских акций, обращают внимание эксперты телеграм-канала.

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