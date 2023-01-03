Вероятно пока сохранение волатильности на валютном рынке РФ - БКС Экспресс

Вероятно сохранение волатильности на российском валютном рынке в ближайшее время, при этом причин для формирования устойчивых направленных трендов пока нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

Аналитик полагает, что по мере затухания колебаний котировки могут стабилизироваться в районе 68-70 руб./$1 по паре USD/RUB и 9,6-10 руб. по паре CNY/RUB.

"Несмотря на декабрьское падение, перспективы рубля все еще достаточно оптимистичны. Цены на нефть восстанавливаются, и есть предпосылки для подъема выше $90 за баррель в I квартале 2023 года. Торговый баланс остается профицитным, а "токсичность" доллара и евро для российских держателей пока никуда не делась. Поэтому на горизонте ближайших месяцев нельзя исключать временного укрепления рубля", - отмечает Галактионов.

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