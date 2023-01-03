Возможен позитив на рынке акций РФ в начале января - БКС Экспресс

Вероятно продолжение позитивного влияния уровня нефтяных цен и слабости рубля на российский рынок акций на первой торговой неделе января 2023 года, дополнительный краткосрочный драйвер - дивиденды "ЛУКОЙЛа", считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Последняя неделя 2022 года на российском рынке была отмечена позитивом. Акции укреплялись на фоне восстановления нефти и слабого рубля. Эти факторы могут продолжать оказывать позитивное влияние на рынок в первую неделю января. Дополнительным драйвером для рынка, имеющим краткосрочный характер, могут стать дивиденды "ЛУКОЙЛа", которые уже начали поступать на счета инвесторам, - пишет в комментарии аналитик инвесткомпании. - Обороты торгов опустились в район 20 млрд рублей в день, и на текущей неделе могут сохраниться. Многие инвесторы предпочитают отдыхать в новогодние каникулы, так что высокой активности на рынке ждать не приходится. Но это не значит, что волатильность тоже будет низкой. В периоды "тонкого" рынка, напротив, могут наблюдаться резкие всплески котировок, особенно это характерно для низколиквидных бумаг. На этой неделе в фокусе могут быть бумаги из сектора электроэнергетики, где "дочки" "Россетей" последние дни торгуются с дивидендами".

Индекс Мосбиржи к концу 2022 года вплотную подошел к наклонному сопротивлению, очерчивающему полуторамесячный нисходящий тренд, констатирует Галактионов. Пробой этого рубежа в сочетании с выходом из коридора 2100-2160 пунктов будет сигнализировать о шансах на продолжение движения к верхней границе среднесрочного коридора 2250 пунктов, указывает он. В текущей ситуации удержание длинных позиций по рынку в целом оправданно, полагает эксперт БКС Экспресс.

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