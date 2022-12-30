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30 декабря 2022 года 19:41

Рубль вырос к доллару и евро по итогам волатильных торгов последнего рабочего дня года

Москва. 30 декабря. Доллар США и евро сильно упали на Московской бирже по итогам пятницы, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на последних торгах года и перед длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 69,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,28 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,3 руб./EUR1, подешевев на 1,7 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,02 рубля - до 71,88 рубля. Курс китайского юаня опустился на 27,4 копейки - до 9,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепился к доллару и евро, хотя и растерял часть дневного роста по итогам последнего рабочего дня года и перед новогодними каникулами. Участники торгов закрывали "длинные" позиции по валюте, стремясь избежать рисков роста волатильности на следующей неделе. Валютная секция на Московской бирже в первую неделю нового года будет работать, в то время как страна в целом в это время традиционно "уходит" на длительные новогодние и рождественские каникулы.

Минфин РФ утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличив максимальную долю юаней до 60% и золота до 40%, говорится в сообщении министерства.

Минфин не уточнил, как изменились нормативные доли других валют. Исходя из того, что доля двух доступных для вложений ФНБ активов, которые Минфин называет в своем релизе, может быть ниже 60% и 40% (то есть в совокупности ниже 100%), альтернатива юаню/золоту по-прежнему есть. Минфин это не комментирует.

Валютная структура ФНБ начала меняться в 2021 году. Изначально структура вложений фонда была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале 2021 года в ней появились юань и иена - 15% и 5%, доли доллара и евро снизились до 35%.

Позднее из структуры ФНБ был исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля золота - 20,2%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин может начать покупки юаней в ФНБ в рамках бюджетного правила уже в январе. "Посмотрим, какая будет ситуация в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе, юанями", - сказал он.

Министр также пояснял, что решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ министерство будет принимать на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,898 млрд евро, 2,767 млрд фунтов стерлингов, 478,48 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 242,7 млн рублей.

Нефтяные котировки растут в ходе вечерних торгов волатильной сессии пятницы, завершая в плюсе второй год подряд.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 МСК подорожали на 0,75% - до $84,09 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,56% - до $78,84 за баррель.

С начала года североморский сорт прибавил около 6%, WTI - более 4%. В 2022-м главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.

Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

"Рубль после кратковременного ослабления стал активно дорожать, выйдя в хороший плюс. В начале основной сессии произошла сильная коррекционная просадка, но затем рубль ускорил рост. Доллар достигал 69 руб., евро приближался к 73,5 руб. Внешний фон днем улучшился: нефтяные цены и рынки акций отскочили от минимумов пятницы. Правда, рубль по-прежнему демонстрирует слабую корреляцию с глобальными площадками. Вероятно, в последний рабочий день уходящего 2022 года наблюдается фиксация прибыли в валютных позициях. К тому же спрос на иностранную валюту, обусловленный окончанием года, уже был удовлетворен в предыдущие дни. Китайский юань (CNY/RUB) в паре с рублем несет не столь серьезные потери, как американская валюта, чему способствует резкий рост юаня на мировом рынке", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Динамика рубля в новом году будет определяться в первую очередь процессом восстановления российского экспорта. В текущих условиях влияние возобновившихся покупок валюты в рамках бюджетного правила на рубль будет ограниченным. В целом у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к движению ниже 70 руб./$1 в первом квартале 2023-го при налаживании морских поставок российской нефти и нефтепродуктов", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на праздничные выходные дни на 1,6403 рубля, до 70,3375 руб./$1, и уменьшил курс евро на 42,12 копейки, до 75,6553 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи упал в пятницу на 1,9208 рубля по отношению к четвергу и составил 70,2147 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск снизился на 1,7674 рубля и составил 70,1674 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 769,049 млн, из которых $1 млрд 045,818 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 723,231 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,22 копейки, до 76,1668 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 78,92 копейки, подорожав до 75,1846 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 595,02 млн, из которых EUR443,41 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 151,61 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в пятницу провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 106,5 млрд рублей (при лимите 1,6 трлн рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,52% и 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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