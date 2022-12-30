Рынок акций РФ в последнюю неделю декабря подрос, год завершился падением

Рынок акций РФ в последнюю неделю декабря подрос при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти из-за роста числа заболевших коронавирусом в Китае. Влияние на динамику индексов также оказала возросшая в конце декабря волатильность рубля.

По итогам торгов с 26 по 30 декабря индекс МосБиржи вырос на 1,4% и составил 2154,12 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 970,6 пункта на фоне снижения доллара до 69,84 руб./$1 (-0,36 рубля) и подросшей февральской нефти Brent до $84,02 за баррель (+0,1%).

По итогам 2022 года долларовый индекс РТС упал на 39,2%, рублевый индекс МосБиржи потерял 43,1%, доллар за год снизился на 4,8 рубля, нефть Brent подорожала на $6,1 или 7,8%.

Рынок акций РФ начал последнюю неделю декабря с умеренного роста вслед за внешними площадками и нефтью; индекс РТС поднялся в район 980 пунктов за счет укрепления рубля (доллар просел к 69 руб./$1) в условиях пика налоговых платежей, индекс МосБиржи подрос к 2140 пунктам во главе с акциями "Магнита" (+2,7%) и Сбербанка (+2%).

Поддержу акциям "Роснефти" (+1,8%) оказали новости, что акционеры на внеочередном собрании 23 декабря в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию (отсечка реестра акционеров 12 января).

Мировые рынки поддержала статистика из США о замедлении потребительской инфляции в ноябре до 5,5% с октябрьского уровня 6,1%. Биржи Австралии и Гонконга, а также США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в понедельник не работали в связи с рождественскими праздниками.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост вслед за подъемом внешних фондовых площадок после католического Рождества, а также подорожавшей нефти на ожиданиях смягчения антиковидных ограничений в Китае с 8 января. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2150 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар вновь превысил 70 руб./$1), продолжился подъем бумаг "Роснефти" (+1,7%).

Акционеры "Татнефти" (-0,3%) на повторном внеочередном собрании 27 декабря одобрили дивиденды компании за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие (32,71 руб. на все виды акций). Таким образом, выплаты по итогам III квартала составят 6,86 руб. на акцию, отсечка реестра - 10 января.

Нефть Brent поднялась к $85 за баррель на новостях из КНР и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды (производство было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе, их мощность превышает 1,8 млн б/с).

В среду рынок акций РФ просел по индексам на фоне подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; лидерами снижения выступили бумаги финансовых компаний. Индекс МосБиржи опустился ниже 2140 пунктов, при этом поддержку вновь оказало ослабление рубля (доллар превысил 72 руб./$1). Выросли акции "Интер РАО" (+2,3%) на новостях о росте экспорта электроэнергии в Китай, обновили максимум с февраля бумаги "Газпром нефти" (+2,3%) в день отсечки на бирже дивидендов НК. Во "втором эшелоне" раллировали акции "Белона" (+40%) и "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия") (+14,4%).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду сообщил, что снижение ВВП РФ за январь-ноябрь 2022 года составило около 2%, а безработица в ноябре снизилась до исторического минимума в 3,7%.

Нефть Brent откатилась к $82 за баррель на фоне возобновления работы НПЗ в США и роста числа новых заражений COVID-19 в КНР.

В четверг рынок акций РФ подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в условиях опасений относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2150 пунктов, в аутсайдерах выступили упавшие акции "Газпром нефти" (-10,7%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (выплаты 69,78 рубля на бумагу).

Подросли акции "Мечела" (+2,5%) на фоне возобновления интереса к угольным компаниям и ожиданий роста поставок в азиатском направлении. Поддержку акциям "Аэрофлота" (+1,6%) оказало заявление главы компании о вероятном выходе авиаперевозчика на положительный финрезультат в 2022 году.

В пятницу, 30 декабря, рынок акций РФ подскочил вверх по индексу РТС за счет резкого укрепления рубля на фоне смешанных сигналов с внешних площадок (выросла Азия, но просели Европа и США). Индекс МосБиржи консолидировался выше 2150 пунктов.

Поддержку бумагам горно-металлургического сектора оказало разрешение правительства РФ беспошлинно ввозить в РФ оборудование и сырье предприятиям, занимающимся добычей металлических руд, угля и ряда других твердых ископаемых.

В период с 26 по 30 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "ЭЛ5-Энерго" (бавшая "Энел Россия") (+12%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+11%), ПАО "Россети Центр" (+7%); хуже рынка оказались бумаги "Детского мира" (-3%), "М.Видео" (-2%), ВТБ (-2%).

Динамику рынка акций РФ в начале января будут определять геополитические новости и корпоративные события, часть инвесторов может начать формировать годовые портфели, при этом активность торгов во время новогодних праздников останется невысокой. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в первую неделю января может составить 2100-2200 пунктов, для индекса РТС - 930-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".