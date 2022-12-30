Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 30 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели 2022 года продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг сузились.

В связи с праздничным днем в США и большинстве стран Европы, в том числе Великобритании, активность торгов отечественными евробондами 26 декабря была практически нулевой.

Во вторник ситуация в секторе российских еврооблигаций была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом конъюнктура мировых долговых рынков была негативной.

Глобальные инвесторы посчитали, что снятие коронавирусных ограничений в Китае может оказать дополнительное инфляционное давление на мировую экономику. По мнению западных аналитиков, "китайский сюжет" с открытием экономики играет на руку сырьевому и нефтяному рынку, а также самому фондовому рынку Китая, однако это плохие новости для глобальной инфляции. Кроме того, участники рынка сохраняют опасения относительно растущих рисков рецессии мировой экономики в следующем году на фоне решимости крупнейших мировых центробанков продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.

Власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, но для въезда будет необходим отрицательный тест на COVID-19.

Ситуация на мировых долговых рынках в середине недели осталась под давлением продавцов. Опубликованные статданные по экономике США показали максимальное с 2009 года сокращение дефицита во внешней торговле товарами в ноябре - на 15,6%. Дефицит составил $83,3 млрд, что является минимумом с декабря 2020 года, сообщило министерство торговли США. Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в октябре увеличился на 8,6% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 10,4% месяцем ранее и оказались минимальными с октября 2020 года.

Цены российских еврооблигаций в четверг продолжили демонстрировать боковую динамику, несмотря на локальную позитивную коррекцию американских акций и казначейских обязательств.

Фондовые индексы США 29 декабря заметно выросли после снижения по итогам предыдущей сессии. В отсутствие существенных для рынка факторов инвесторы оценивали статданные и общее состояние американской экономики. Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 225 тыс. человек, что совпало с ожиданиями рынка. Данные указывают на ослабление рынка труда, что является позитивной новостью для Федрезерва.

Процентные ставки государственных облигаций США преимущественно снизились 29 декабря в условиях слабой активности торгов в преддверии Нового года. Снижение доходности в том числе было связано с опасениями ряда трейдеров относительно смягчения антиковидных ограничений в Китае, которое может способствовать распространению коронавируса за рубежом, что негативно отразится на экономиках других стран. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 3,82% годовых по сравнению с 3,88% на закрытие торгов среды, 30-летних бумаг - до 3,9% по сравнению с 3,97% годовых.

В последний торговый день недели и года инициатива на мировых долговых рынках вновь перешла к игрокам на понижение. Но это никак не изменило расстановку сил в секторе российских еврооблигаций, которые по-прежнему не демонстрировали какой-либо ярко выраженной динамики.

Инвесторы сосредоточились на том, какой будет монетарная политика Федеральной резервной системы США в 2023 году на фоне устойчиво высокой инфляции, превосходящей целевой показатель ФРС на уровне 2% более чем в три раза. Аналитики оценивают в 72% вероятность того, что Федрезерв повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75% годовых на заседании в феврале 2023 года, согласно CME FedWatch.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,5% - до 59,13% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 10,67% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 2,9% - до 61,75% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 32 базисных пункта и составила 9,97% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 14 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, потерял в цене 0,45%, подешевев до 41,24% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,01% - до 43,23% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 32,87% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,12% - до 42,88% от номинала (доходность подросла на 8 базисных пунктов и составила 25,84% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году прибавили в стоимости 0,55%, подорожав до 41,38% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 21,75% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,05%, подешевев до 81,47% от номинала (его доходность выросла на 97 базисных пунктов - до 35,54% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году подросла за неделю всего на 0,02%, составив 64,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России в начале января по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. К тому же в период рождественских и новогодних каникул активность участников рынка валютных гособлигаций России традиционно снижается.