Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, год закрылся падением

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне вечернего подъема нефти (Brent превысила $84 за баррель), хотя внешние фондовые площадки на последних в году торгах подавали смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи превысил 2150 пунктов, а индекс РТС подскочил выше 970 пунктов за счет резкого укрепления рубля.

По итогам торгов в пятницу индекс Мосбиржи составил 2154,12 пункта (+0,3%), индекс РТС - 970,6 пункта (+3,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 69,84 рубля (-2,34 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,7-1,4%, доллар подешевел на 0,36 рубля. За 2022 год индексы РТС и МосБиржи упали на 39,2-43,1%, доллар подешевел на 4,84 рубля.

Подорожали в пятницу акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в последний торговый день уходящего года покупки сохранялись преимущественно в акциях сырьевых компаний, а под давлением оказались бумаги сектора потребления, который в декабре прошлых лет часто становился объектом инвестиционного интереса. "Однако текущий период отличается существенным падением розничного оборота на фоне снижения реальных доходов населения, уходом покупателей в онлайн формат и достижением розничными сетями состояния, когда бурный рост бизнеса уже невозможен. Поэтому мы видим падение сектора на 6% с начала декабря", - отмечает аналитик.

"Индекс деловой активности РФ в декабре показал ухудшение ситуации, снизившись до 45,9 пункта с ноябрьских 48,3 пункта. Рубль отыгрывает потери после сильной перепроданности. В I квартале 2023 года возможно закрепление доллара ниже 70 руб./$1 в случае восстановления морских перевозок нефти. В декабре морской экспорт нефти из РФ сократился на 22%", - констатирует аналитик.

"Нефть завершает ростом второй год подряд. Свою роль сыграли геополитика и фактор дефицита инвестиций в отрасль. После сланцевой революции в США и актуализации "зеленой повестки" инвестиционный поток в нефтяную отрасль заметно ослаб. Некоторые банки даже взяли на себя обязательство не финансировать нефтяные проекты. В 2023 году инвестиции вряд ли существенно вырастут. Ожидается рост безработицы в развитых странах, что неминуемо ведет к падению спроса. Однако Китай может спасти рынок, так как в Поднебесной ожидается восстановление экономики после коронавирусных ограничений", - считает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в завершающий 2022 год торговый день рынок акций РФ смог подрасти, индекс РТС раллировал на фоне укрепления рубля.

"Онлайн-переговоры между лидерами КНР и РФ, состоявшиеся утром, придали позитивный импульс российским фондовым площадкам. Из диалога Владимира Путина и Си Цзиньпина следует, что Россия становится одним из ведущих поставщиков энергоресурсов в КНР, и это стало "бычьим" фактором для акций крупнейших экспортеров российского сырья", - отмечает аналитик.

"В лидеры роста на новостях о том, что Китай стал лидирующим покупателем российского угля, вышли "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,9%). В ожидании увеличения перевалки грузов для КНР подорожали бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,6%), а акции ММК поддержали ожидания, связанные с усилением спроса на сталь в Китае и России", - добавила Мильчакова.

Первый торговый день 2023 года (3 января) индекс МосБиржи проведет в коридоре 2100-2200 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Наталья Пырьева, нейтральный новостной фон позволяет глобальному фондовому рынку спокойно завершить насыщенный и непростой для мирового сообщества 2022 год. Рекордная инфляция, энергетический кризис, усиление геополитического напряжения и новый сбой в цепочках поставок оказали существенное негативное воздействие для большинства экономик мира, полагает эксперт. Инвесторы оценивают решение властей КНР ослабить жесткую антиковидную политику, что должно поспособствовать восстановлению китайской экономики. Однако сохраняются опасения, что ковидное давление пока никуда не исчезнет, поскольку отмена карантинных ограничений может спровоцировать новый скачок заболеваний, появление новых мутаций вируса и, как следствие, очередные сбои в работе бизнеса. Для обеспечения собственной безопасности некоторые страны намерены вводить дополнительные меры в отношении приезжих из Китая. На данный момент о таком решении сообщили власти США и Италии, отмечает аналитик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, покупатели российских акций в пятницу проявляли сдержанность на фоне волны укрепления рубля. Торги российскими акциями и облигациями в новом году на Мосбирже возобновятся 3 января. Межпраздничные сессии с большой вероятностью будут проходить малоактивно и при пониженных оборотах, так как официально эти дни в России будут выходными. В фокусе внимания участников торгов в начале января останутся геополитика, сырьевые цены, сигналы регуляторов и ключевая статистика. Из важных макроданных вторника можно выделить декабрьские индексы деловой активности (PMI) в производственной сфере Китая (от Caixin), еврозоны и США. Прогноз по индексу Мосбиржи на первые январские торговые дни - 2075-2175 пунктов, полагает Бахтин.

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-2,6% во главе с Nasdaq на статданных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, южнокорейский рынок закрыт в связи с новогодними праздниками, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), но просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,8-1,1%) и США (индексы теряют 0,6-0,8%).

Азиатские рынки акций в уходящем году упали почти на 20% - максимально с финансового кризиса 2008 года, согласно Bloomberg.

Инвесторы обеспокоены последствиями быстрого распространения COVID-19 в Китае для глобальных цепочек поставок. В то же время постепенный отказ властей КНР от жесткой антиковидной политики поддерживает настрой рынка, ждущего восстановления китайской экономики.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу вернулись к росту, но четвертый квартал завершается снижением. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,02 за баррель (+0,7% и -0,6% в четверг), февральская цена WTI - $78,77 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне).

Давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали рост запасов нефти на 718 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,2 млн), сокращение запасов бензина на 3,1 млн баррелей (ожидался рост на 500 тыс.), рост резервов дистиллятов на 283 тыс. баррелей (ожидалось снижение не 1 млн).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции OR Group (MOEX: ORUP) (+20,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+3,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2,6%), "Мечела" (+2,2% и +3,9% "префы").

Подешевели акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-14,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,8% и -8,3% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 16,66 млрд рублей (из них 3,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").